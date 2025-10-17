Schon wieder Programmkürzung bei den Öffentlich-rechtlichen: Beliebte Musikshow wird abgesetzt und das ist der Grund

Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern steht mal wieder eine drastische Änderung an: Ein beliebtes Musikformat wird kurz nach einer Neuauflage nun endgültig aus dem TV-Programm verbannt. Welches Format betroffen ist und warum es abgesetzt wird, erfahrt ihr hier.

Seit Jahren beobachten wir im TV zahlreiche Veränderungen – selbst altehrwürdige Kultformate werden immer häufiger aufs Abstellgleis verfrachtet. Jetzt trifft es ein Format der Öffentlich-rechtlichen, das erst vor kurzem überarbeitet worden ist, und nun für immer in den Ruhestand verabschiedet wird.

Die Schlagerhitparade hat ihren letzten Ton gesungen: Das MDR-Kultformat wird abgesetzt

Seit 2018 läuft die Musikshow Die Schlager des Monats im MDR, doch das Format machte im Laufe der Jahre immer wieder drastische Veränderungen durch. 2023 wurde Moderator Bernhard Brink durch die deutlich jüngere Sängerin Christin Stark ersetzt, später bekam die Show sogar ein neues Studio-Design, Rankingsystem und einen neuen Namen verpasst: Schlagerhitparade.

Leider hat die Modernisierung keine Früchte getragen, denn wie DWDL berichtet, stellt der MDR die Schlagerhitparade bereits zum Ende des Jahres ein. Man wolle mit der Zeit gehen und sich an veränderte Sehgewohnheiten anpassen. Gegenüber Schlager.de ließ der Sender verlauten: "Die Interessen und Bedürfnisse in der Mediennutzung verändern sich rasant, bekanntermaßen steigt die Nutzung digitaler Formate stetig. Darauf hat sich natürlich auch der MDR mit seinen Produktionen eingestellt." Die Schlagerparade passe demnach nicht mehr in die heutige Zeit und sei somit einer Kürzung zum Opfer gefallen.

Moderatorin Christin Stark bezieht Stellung zum TV-Aus

Schlagersängerin Christin Stark bekam 2023 die Chance, das Zepter von Bernhard Brink zu übernehmen und als neue Moderation bei dem Musikformat für frischen Wind zu sorgen. Leider ist nun schon wieder Schluss. Stark betont gegenüber Schlager.de , dass sie durchaus mit Wehmut zu kämpfen habe:

Natürlich bin ich traurig, dass der MDR dieses 'Schlager- Kapitel' schließt. Ich schaue aber auf eine unglaublich schöne und erfolgreiche Zeit im MDR mit fantastischen Quoten zurück.

Für Stark sei es eine riesige Chance gewesen, als Schlagerstar eine so prestigeträchtige Show zu moderieren: "Der MDR hat mir vor knapp drei Jahren auch als Moderatorin eine Chance gegeben, das ist nicht selbstverständlich." Stark habe aber nicht vor, von der Bildfläche zu verschwinden, denn sie werde dem TV-Geschäft und der Musik treu bleiben, so die Meldung.