"Er war ein Schutzengel für mich": Sean Penn würdigt einen der größten Schauspieler aller Zeiten mit bewegender Hommage

Es gibt Performances, die ein Leben verändern können. Beispielsweise das von Sean Penn, der von einem berühmten Kollegen dazu inspiriert wurde, Schauspieler zu werden.

Für Schauspieler und Filmemacher Sean Penn (One Battle After Another) sollte ein Kinobesuch 1978 des heutigen Klassikers Einer flog über das Kuckucksnest zu einem prägenden Moment in seinem Leben werden. Denn dessen Hauptdarsteller Jack Nicholson (Das Beste kommt zum Schluss) inspirierte ihn, selbst eine Schauspielkarriere einzuschlagen.

Für Sean Penn war Jack Nicholson ein Schutzengel und die Inspiration für eine ganze Karriere

Wie Variety 2025 berichtete, enthüllte Sean Penn als Ehrengast beim Lumiere Filmfestival in Lyon letztes Jahr eine persönliche Erfahrung. Er sprach über sein Vorbild Jack Nicholson, einen Schauspielkollegen, dem er freundschaftlich verbunden ist:

Ich habe heute Abend meinen Namen oft gehört. Aber ich habe mich damit sehr wohl gefühlt, da ich wusste, dass Einer flog übers Kuckucksnest gezeigt wird, und es keine Frage war, dass ich unter diesen Umständen große Demut finden würde. Einer der großartigen, magischen Momente in meinem Leben im Kino war, als ich Jack Nicholson zum ersten Mal in Miloš Formans Einer flog über das Kuckucksnest sah.

Sean Penn erklärte, dass er Nicholson als wichtigen Wegbegleiter empfunden habe:

Ich hatte das große Privileg, zweimal mit Jack zusammenarbeiten zu dürfen. Sowohl bei Das Versprechen als auch bei Crossing Guard war er ein Schutzengel für mich und ich kann es immer noch nicht ganz fassen, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass McMurphy mit mir gearbeitet hat.

Penn beschrieb, wie er sein Idol im Jahr 1978 erstmals im Kino sah. Die Romanverfilmung Einer flog übers Kuckucksnest erzählt die Geschichte von Randle Patrick McMurphy (Nicholson), der eine psychische Erkrankung vortäuscht, um nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Stattdessen landet er in einer psychiatrischen Einrichtung und gerät in Machtkämpfe mit Schwester Ratched.

Für Penn war das Schauspiel in Einer flog über das Kuckucksnest eine Offenbarung. Mittlerweile hat er selbst eine beeindruckende Karriere vorzuweisen. Während Jack Nicholson mittlerweile seit vielen Jahren im Ruhestand ist, blüht Sean Penn richtig auf. Vor wenigen Tagen erst gewann er für seine Darstellung in Paul Thomas Andersons One Battle After Another den Oscar als Bester Nebendarsteller.

Zum Weiterlesen: One Battle After Another mit Sean Penn ist der außergewöhnlichste Blockbuster seit Jahren

Weitere Projekte von Sean Penn sind derzeit nicht gelistet, werden aber sicherlich nicht auf sich warten lassen. Jack Nicholsons letzter Film war die Romantische Komödie Woher weißt du, dass es Liebe ist? von 2010.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unseren Schwesternseiten FILMSTARTS und SensaCine erschienen. Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.