Schwerer Schock für Star Trek-Fans: Neue Serie überraschend abgesetzt

Es hat so vielversprechend begonnen, aber jetzt ist es schon wieder vorbei: Star Trek: Star Fleet Academy endet mit der 2. Staffel. Die Macher:innen der Sci-Fi-Serie haben sich dazu bereits geäußert.

Dabei sollte sie angeblich so erfolgreich sein: Star Trek: Starfleet Academy ist abgesetzt. Nach der ersten Staffel und ihren Ergebnissen ist klar, dass die Sci-Fi-Serie mit Staffel 2 enden wird – so berichtet es Variety . Die Showrunner:innen Alex Kurtzman und Noga Landau verabschiedeten sich mit rührenden Worten von den Fans.

Verantwortliche über Star Trek Starfleet Academy-Ende: "Sind so stolz"

Laut Bericht verfassten Kurtzman und Landau zum Ende der Serie einen längeren Brief. Darin schreiben sie unter anderem:

Es war meines und Nogas Freude und Privileg, Gene Roddenberrys außergewöhnliche Vision mit Starfleet Academy weiterzutragen – Dank den hunderten hartarbeitenden Menschen, die ihr gesamtes Talent jeden Tag in die Arbeit gesteckt haben, voller Fantasie und Bewunderung.

Wir stecken gerade in der Post-Produktion der zweiten und letzten Staffel. Wir sind so stolz darauf, was wir gemeinsam mit dieser Serie geschafft haben. Die Welt wird die Arbeit dieser außergewöhnlichen Künstler:innen zu Gesicht bekommen, wenn Staffel 2 startet. Wir werden auf einem Höhepunkt enden.

Schaut hier den Trailer zu Starfleet Academy Staffel 1:

Star Trek: Starfleet Academy - S01 Trailer (Deutsch) HD

Offizielle Gründe für die Absetzung werden von Produzent:innenseite zwar keine genannt, aber Variety zufolge sind sie finanzieller Natur: Trotz guter Kritiken konnte sich die Serie bei der anvisierten Zielgruppe nicht durchsetzen.

Star Trek: Starfleet Academy dreht sich um eine Gruppe von Kadett:innen, die im 32. Jahrhundert ihre Ausbildung an der Sternenflottenakademie absolvieren. Neben vielen neuen Darsteller:innen kehren in der Serie auch mehrere alte Bekannte, etwa der Holo-Doktor (Robert Picardo) aus Star Trek: Raumschiff Voyager zurück.

Wann kommt Star Trek: Starfleet Academy Staffel 2 nach Deutschland?

Wann genau die zweite und letzte Staffel von Starfleet Academy in Deutschland startet, steht bisher noch nicht fest. Wir rechnen nicht vor 2027 mit einer Veröffentlichung.