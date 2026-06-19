Sci-Fi-Actionfilm schrottete über 500 (!) Autos: Heute läuft die Zerstörungsorgie im TV

Wenn einer weiß, wie man ordentlich was kaputt macht, dann ist das Michael Bay. Eine seiner größten Zerstörungsorgien könnt ihr euch heute im TV anschauen.

Sci-Fi-, Action- und Zerstörungsfans kommen heute Abend so richtig auf ihre Kosten: Bei den Dreharbeiten zu Transformers 3 wurden über 500 Autos geschrottet. Das sieht man dem Film durchaus an, er hat aber auch sonst noch das ein oder andere Argument auf seiner Seite.

Einen eigenen Eindruck davon verschaffen könnt ihr euch am heutigen Montag, den 22. Juni, und zwar ab 20:15 Uhr bei ProSieben. Freitagabend läuft ab 22:20 Uhr eine Wiederholung und ihr könnt Transformers 3 - Die dunkle Seite des Mondes auch hier online streamen, zum Beispiel bei Prime.

TV-Tipp: Was passiert im brachialen Action- und Sci-Fi-Blockbuster Transformers 3?

In Wirklichkeit wurde schon im Jahr 1969 ein mysteriöses Raumschiff auf der dunklen Seite des Mondes entdeckt. Die US-Regierung wollte den Fund zwar geheimhalten, 40 Jahre später klappt das aber nicht mehr. Was daran liegt, dass an Bord des Wracks plötzlich ein Transformer wieder zum Leben erwacht.

Dummerweise handelt es sich dabei aber nicht um irgendeinen Transformer, sondern um Shockwave, den einstigen Herrscher von Cybertron. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen und der heftige Krieg zwischen Decepticons und Autobots geht wieder einmal von vorne los. Mittendrin: Sam Witwicky (Shia LaBeouf) und Optimus Prime.

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Transformers 3 feuert aus allen Rohren und dürfte alle Fans übertriebener Sci-Fi-Action glücklich machen

Natürlich solltet ihr hier keinen Film erwarten, der zum Nachdenken anregt. Wir haben es hier immer noch mit dem Transformers-Franchise zu tun, es geht eben um Spielzeug-Roboter. Aber wie diese sich hier gegenseitig an die Gurgel gehen und nebenbei ganze Landstriche verwüsten, ist und bleibt eine Augenweide.

Wenn es irgendwer so richtig krachen lässt, dann eben Michael Bay. Der soll laut HotCars für den Transformers 3-Dreh sogar 532 Autos geschrottet haben. Falls euch als echter Auto-Enthusiast jetzt schon das Herz blutet, lasst euch gesagt sein: Die meisten dieser Vehikel waren wohl ohnehin schon so kaputt, dass sie demnächst in die Schrottpresse gewandert wären.

Gekostet haben soll das Action- und Sci-Fi-Spektakel übrigens 195 Millionen Dollar. Im Vergleich zu manch anderen Filmen fast schon ein Pappenstiel. Beispielsweise, wenn wir uns den Film ansehen, der dafür gesorgt hat, dass Star Wars 7 nicht mehr der teuerste Film aller Zeiten ist.

Der Einsatz all dieser vielen Dollars scheint sich aber gelohnt zu haben. Bevor es mit der Reihe ab Transformers 5 steil bergab ging (bis Transformers One zumindest qualitativ wieder nach oben zeigt), konnten nämlich sowohl Transformers 3 als auch Transformers 4 jeweils über eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einspielen.