Sci-Fi-Blockbuster heute im TV: Er spielt in einer Welt, in der nur Männer existieren

ProSieben zeigt heute Abend ein actiongeladenes Sci-Fi-Abenteuer, das während der Pandemie im Kino unterging. Dafür könnt ihr ihm jetzt eine zweite Chance im Fernsehen geben.

Eine Dekade hat es gedauert, bis der Science-Fiction-Blockbuster Chaos Walking seinen Weg auf die große Leinwand gefunden had. Seit 2011 versuchte das Studio Lionsgate, die Romanvorlage von Sieben Minuten nach Mitternacht-Autor Patrick Ness als Film zu adaptieren. Lange schmorte das Projekt jedoch in der Produktionshölle.

2021 sollte Chaos Walking endlich das Licht der Welt erblicken. Aufgrund der Pandemie war dem Film im Kino jedoch kein Erfolg vergönnt. Schon vier Wochen nach seinem Start erschien Chaos Walking im Streaming-Abo. Heute Abend könnt ihr ihn um 20:15 Uhr auf ProSieben schauen. Die Wiederholung folgt nachts um 01:20 Uhr.

Chaos Walking entführt in eine faszinierende Sci-Fi-Welt

Die Buchvorlage wartet mit einer interessanten Prämisse auf: Chaos Walking entführt auf einen fremden Planeten, auf dem nur Männer leben. Von Frauen ist weit und breit keine Spur zu entdecken. Zudem können die Männer gegenseitig ihre Gedanken hören. In Form von schimmernden Schleiern treten sie aus ihren Köpfen heraus.

Ein unerwartetes Ereignis setzt die Handlung in Gang: Mit der von Daisy Ridley verkörperten Viola taucht plötzlich ein Mädchen in der Männerwelt auf und sorgt für Unruhe. Besonders dem Bürgermeister von Prentisstown (Mads Mikkelsen) ist sie ein Dorn im Auge. Nur der junge Todd (Tom Holland) nimmt sie an.

Chaos Walking begeistert mit seinem seltsamen Konzept

Auf den ersten Blick wirkt Chaos Walking wie eine verspätete Young-Adult-Verfilmung. Wäre der Film Mitte der 2010er Jahre erschienen, wäre er direkt auf der Welle von Die Tribute von Panem, Die Bestimmung, Maze Runner und Co. mitgeschwommen. Nun wirkt es, als hätte sich ein trauriges, einsames Überbleibsel dieser Ära in eine neue Dekade verirrt. Dafür ist es ein umso faszinierenderes Überbleibsel.

Regisseur Doug Liman, der mit Filmen wie Edge of Tomorrow, Jumper und Locked Down ein Faible für High-Concept-Ideen bewiesen hat, schreckt nicht vor den Eigenheiten von Chaos Walking zurück. Er umarmt sie mit seiner Inszenierung. Die Gedanken, die wir hören und durch die schimmernden Schleier auch sehen können, sind kein Gimmick, sondern ein wichtiger Teil, der diese Welt lebendig und unverkennbar macht.

Hat man sich erst einmal an den ungewöhnlichen Look und Rhythmus des Films gewöhnt, zieht er uns immer tiefer in diese Welt hinein. Chaos Walking bietet reichlich Action und Abenteuer – am spannendsten ist der Film jedoch, wenn er uns plötzlich die Gedanken bestimmter Figuren verschweigt. In einer Geschichte, in der alles durch Geräusche zum Ausdruck kommt, ist nichts unheimlicher als die Stille.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2021 bei Moviepilot veröffentlicht.

