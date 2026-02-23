Sci-Fi-Blockbuster ist im Kino gescheitert, aber jetzt der beliebteste Film bei Amazon Prime

Amazon Prime hat vor wenigen Stunden einen actiongelandenen Science-Fiction-Film ins Programm genommen, der im Kino ein riesiger Flop war. Jetzt führt er die Streaming-Charts an.

Nur weil ein Film im Kino nicht genügend Geld einspielt, um als Erfolg zu gelten, heißt das nicht, dass kein grundlegendes Interesse vorhanden wäre. Im Gegenteil: Immer wieder ist zu beobachten, dass Leinwandflops im Streaming erst durchstarten. Das neueste Beispiel ist der Sci-Fi-Kracher Borderlands bei Amazon Prime.

Als die 120 Millionen US-Dollar teure Videospeilverfilmung vor zwei Jahren ins Kino kam, gab es für das Studio Lionsgate wenig Grund zur Freude. Gerade einmal 33 Millionen US-Dollar konnte der Film mit Cate Blanchett und Jack Black einspielen, was ihn zu einem der größten Flops der vergangenen Jahre macht. Nun liegt die Hoffnung in der Zweit- und Drittauswertung.

Neuer Platz 1 bei Amazon Prime: Borderlands erobert mit Sci-Fi-Action die Streaming-Charts

Bei einem massiven Flop wie Borderlands ist es natürlich fraglich, ob die Zahlen für Lionsgate jemals ins Schwarze kommen werden. Dafür bräuchte er schon ein extrem erfolgreiches Heimkinoleben. Einen Erfolg kann der Film aber auf alle Fälle für sich verbuchen: Borderlands führt die Film-Charts bei Amazon Prime an.

Seit Sonntag befindet sich Borderlands bei Amazon Prime im Streaming-Abo. Innerhalb von 24 Stunden ist er an namhaften Titeln wie The Wrecking Crew und Fabian und Die mörderische Hochzeit vorbeigezogen. Mit einer Laufzeit von nur 97 Minuten verspricht das explosive Sci-Fi-Abenteuer kurzweilige Blockbuster-Unterhaltung.

Die Film-Top-10 bei Amazon Prime (Stand: 23. Februar 2026)

Borderlands bei Amazon Prime: Chaotische Sci-Fi-Action auf der Müllhalde des Universums

Die Geschichte von Borderlands dreht sich um die Kopfgeldjägerin Lilith (Cate Blanchett), die von dem Planeten Pandora stammt und eigentlich nie wieder dorthin will. Nicht zuletzt ist dieser als Müllhalde des Universums bekannt. Ihr jüngster Auftrag zwingt sie trotzdem zur Rückkehr: Lilith soll die Tochter eines Unternehmers finden.

Obwohl sie es sich nicht eingestehen will, merkt Lilith, dass sie dieses Mal Verstärkung braucht. Mehr oder weniger freiwillig schließt sie sich daher mit dem Elite-Söldner Roland (Kevin Hart), dem Muskelberg Krieg (Florian Munteanu), der Wissenschaftlerin Tannis (Jamie Lee Curtis) und dem Roboter Claptrap (Jack Black) zusammen.