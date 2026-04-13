Sci-Fi-Blockbuster ist nicht aufzuhalten: Rekordfilm schießt an Kinokasse über neuen Meilenstein

Der Science-Fiction-Film Der Astronaut hat kürzlich schon einen großen Rekord für das Studio gebrochen. Übers vergangene Wochenende konnte der Blockbuster wieder einen Meilenstein knacken.

In den letzten Wochen hat sich der neue Sci-Fi-Blockbuster Der Astronaut - Project Hail Mary als einer der großen Gewinner des Kinojahres 2026 entpuppt. Das Weltraumepos mit Ryan Gosling (La La Land) in der Hauptrolle ist bereits der erfolgreichste Film der Amazon MGM Studios, die den Film mit Sony zusammen vertreiben. Jetzt hat Der Astronaut noch eine gewaltige Marke an den weltweiten Kinokassen überschritten.

Sci-Fi-Film Der Astronaut hat jetzt über 500 Millionen Dollar eingespielt

Laut Deadline hat der Film des The Lego Movie-Duos Phil Lord und Christopher Miller jetzt global mehr als 500 Millionen US-Dollar im Kino eingespielt. Damit setzt Der Astronaut den kommerziellen Siegeszug für neue Filme fort, die keinen bekannten Franchises angehören, Reboots oder Remakes sind oder auf Unterhaltung für Kinder und die ganze Familie abzielen wie der aktuell ebenfalls extrem erfolgreiche Der Super Mario Galaxy Film.

In Der Astronaut nach der Romanvorlage von Der Marsianer-Autor Andy Weir spielt Gosling den Lehrer Ryland Grace, der auf eine unfreiwillige Mission ins All geschickt wird. Da die Menschheit durch die Bedrohung einer feindlichen Lebensform vor einer neuen Eiszeit steht, muss der Protagonist eine Rettung finden. Bei seiner Reise trifft Grace auf das Alien Rocky, dessen Heimatplanet ebenfalls von den sogenannten Astrophagen bedroht wird. Zusammen müssen sie erst einen gemeinsamen Kommunikationsweg finden, um zu einem Team zu werden.

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Der Sci-Fi-Blockbuster hatte ein Budget von gut 200 Millionen Dollar, bei dem zusätzliche Kosten für Werbung und Marketing noch nicht mit einberechnet sind. Ein kommerzieller Erfolg ist Der Astronaut schon jetzt. Prognosen zufolge könnte der am 19. März im Kino gestartete Film am Ende insgesamt rund 700 Millionen Dollar eingespielt haben.