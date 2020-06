Tenet verschoben: Christopher Nolans Sci-Fi-Blockbuster kommt später ins Kino

Ganz Hollywood hat in den vergangenen Wochen auf Christopher Nolan und seinen neuen Science-Fiction-Film Tenet geblickt. Doch nun steht fest, er wird nicht pünktlich im Kino starten.

Die letzten Wochen waren keine leichten für die Filmindustrie. Zahlreiche Kinostarts mussten verschoben und mindestens genauso viele Produktionen unterbrochen werden. Als Hoffnungsschimmer am Horizont entpuppte sich dabei Tenet, der neue Science-Fiction-Film von Christopher Nolan. Wenn jemand das Kino retten dann, dann er.

Nur wenige Regisseur haben sich in den vergangenen Jahren zu einer eigenen Marke entwickelt wie Christopher Nolan. Sein Name steht für originelle Blockbuster, die ohne populäres Franchise im Rücken die Menschen begeistern und in die Kinos locken. Vor allem der zweite Punkt dürfte in Hollywood gerade mehr als entscheidend sein.

Christopher Nolans Tenet um zwei Wochen verschoben

Tenet meldet sich nun jedoch mit minimaler Verspätung im Kino an. Am 17. Juli 2020 sollte der Film in den USA das Kino quasi wiederöffnen. Zwei Wochen länger werden Fans nun warten müssen. Wie der Hollywood Reporter berichtet, erobert Tenet nun ab dem 31. Juli 2020 die große Leinwand. Unklar ist derweil, ob diese Verschiebung auch den deutschen Kinostart betrifft.

Schaut den Trailer zu Tenet:

Tenet - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ein spannendes Signal ist es dennoch. Warner Bros. hat lange Zeit am Kinostart von Tenet festgehalten. Trotz aller Hoffnungen auf eine baldige Wiedereröffnung des Kinos breiteten sich allerdings auch Sorgen aus, dass es dazu trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Regelungen schlicht zu früh ist.

Als Ersatz wird nun Inception anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums zum ursprünglichen Tenet-Start in den USA gezeigt. Zwei Wochen stellen dann John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh und Michael Caine unser Wissen über die Zeit auf den Kopf.

