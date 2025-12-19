Sci-Fi-Doppelpack heute im TV: Ein absolutes Meisterwerk und seine geniale Fortsetzung laufen direkt nacheinander

Wie lustig und mitreißend Zeitreisen sein können, bewies keine Filmreihe so anschaulich wie Zurück in die Zukunft. Heute laufen Teil 1 und 2 der Sci-Fi-Trilogie hintereinander im TV.

Sämtliche Zeitreise-Filme, die nach 1985 herauskamen, vereint das große Pech, dass sie sich an DEM Vorzeigewerk des Genres messen lassen mussten. Die Rede ist natürlich von der legendären Sci-Fi-Komödie Zurück in die Zukunft, die selbst noch zwei qualitativ hochwertige Fortsetzungen hervorbrachte.

Heute Abend laufen das Original und dessen Sequel Zurück in die Zukunft II als spaßiges Doppelpack direkt nacheinander beim TV-Sender Vox. Los geht es um 20:15 Uhr mit Teil 1, gefolgt vom zweiten Film um 22:35 Uhr. Eine Wiederholung wird zwar nicht gesendet, dafür könnt ihr beide Werke derzeit in gleich mehreren Streaming-Flatrates finden.

4 Stunden Sci-Fi-Marathon im TV: Zurück in die Zukunft I & II sind die perfekten Blockbuster

Regisseur Robert Zemeckis (Forrest Gump), der gemeinsam mit Bob Gale (1941) das Drehbuch zu Zurück in die Zukunft verfasste, schuf eine eierlegende Wollmilchsau von Film. Der Sci-Fi-Klassiker vereint nämlich so viele verschiedene Eigenschaften auf einmal, wie man es in dieser Form selten zu Gesicht bekommt: witzig, clever, spannend, sympathisch, positiv verrückt – einfach perfekte Unterhaltung.

Selbiges gilt auch für die Fortsetzung von 1989, die das Tausendsassa-Gen ihres Vorgängers glücklicherweise übernommen hat und problemlos mit diesem mithalten kann. In beiden Filmen bekommen wir mit Marty McFly (Michael J. Fox) und Dr. Brown (Christopher Lloyd) ein grandioses Protagonisten-Duo geboten, denen wir nur zu gerne in ihre wilden Zeitreise-Abenteuer folgen.

Ob es nun der Trip in die Vergangenheit der 1950er in Teil 1 ist oder der Ausflug ins "zukünftige" 2015 in Teil 2 – der Spaß ist in beiden Fällen grenzenlos. Zemeckis und Gale kreierten jeweils eine mit smarten Ideen, visuellen Spielereien und ironischen Referenzen vollgepackte Welt, der selbst kleine Logikfehler nicht schaden können.

Mehr Wissenswertes zu Zurück in die Zukunft:

Robert Zemeckis hat zum Glück (!) kein Interesse an Zurück in die Zukunft 4

Dass es mittlerweile 35 Jahre nach Zurück in die Zukunft III noch immer keine weitere Fortsetzung oder ein Reboot der Sci-Fi-Reihe gab, grenzt im Hollywood'schen Franchise-Wahn geradezu an ein Wunder. Das ist jedoch Zemeckis zu verdanken, der die klare Meinung vertritt, dass seine Zeitreise-Trilogie genau so perfekt ist, wie sie ist. Lediglich eine Verfilmung des Zurück in die Zukunft-Musicals könne sich der Oscarpreisträger vorstellen.

Viele Fans dürften ihm da beipflichten, denn die Vergangenheit bewies leider schon häufiger, dass die Weiterführung erfolgreicher Kultfilme nach langer Zeit nicht immer die beste Idee ist und das Erbe des Originals im schlimmsten Fall sogar beschmutzen kann. Wie heißt es so schön: Was nicht kaputt ist, soll man nicht reparieren.