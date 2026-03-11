Sci-Fi-Epos Der Astronaut erklärt: So versteht ihr das Ende und die Bedrohung der Astrophagen

Wer nach dem Kinobesuch von Der Astronaut - Project Hail Mary Erklärungen zu Astrophagen, Eridianern und dem Ende des Films sucht, wird hier detailliert fündig.

Der Astronaut - Project Hail Mary entfesselt im Kino ein hinreißendes Sci-Fi-Abenteuer, bei dem Ryan Gosling in den Weiten des Alls versucht, die Menschheit vor dem Untergang zu retten. Der Sci-Fi-Blockbuster erntete bereits begeisterte Reaktionen, doch habt ihr nach dem Kinobesuch alles verstanden?

Alle, die sicherstellen wollen, dass sie die fiktive Bedrohung der "Astrophagen" richtig erfasst haben, finden hier Erklärungen zu der Gefahr und ihrer Bekämpfung – erdacht von Vorlagenautor Andy Weir in seinem Roman Der Astronaut* und auf die Leinwand gebannt vom Regie-Duo Phil Lord und Christopher Miller. Außerdem schlüsseln wir euch das wendungsreiche Ende des Films auf.



Achtung, es folgen massive Spoiler für Der Astronaut - Project Hail Mary.

Der Astronaut: Die Sci-Fi-Bedrohung der Astrophagen erklärt

Die einfachste Erklärung für die Gefahr der Astrophagen steckt bereits in der Übersetzung ihres griechischen Namens (Astro = Stern, phagen = fressen) – die außerirdischen Teilchen sind "Sternenfresser".

Auch wenn Der Astronaut mit Zeitsprüngen zwischen der Gegenwart (Molekularbiologe Ryland Grace reist durch den Weltraum) und Vergangenheit (auf der Erde sucht man nach einer wissenschaftlichen Lösung des Problems) arbeitet, beginnt eigentlich alles mit einer Entdeckung auf der Erde: Eine schwache Linie aus Punkten wird eines Tages am Himmel sichtbar. Der per Infrarot sichtbare Petrowa-Strahl (benannt nach seiner Entdeckerin) verbindet die Venus mit der Sonne und zeigt, dass der lebensspendende Stern unseres Sonnensystems von der Alien-Lebensform der Astrophagen infiziert ist.

Innerhalb der nächsten Jahrzehnte wird die befallene Sonne zunehmend ihre Strahlkraft verlieren – und damit eine neue Eiszeit auslösen. Dass die Temperatur auf der Erde um 10 bis 15 Grad fällt, würde durch die damit einhergehende Nahrungsknappheit ein Viertel der Weltbevölkerung auslöschen. Und das auch nur, wenn sich alle zusammenschließen, statt um Ressourcen zu kämpfen. Wahrscheinlicher bei der kriegerisch veranlagten Menschheit ist, dass die Hälfte der Erdbewohner:innen stirbt.

Sandra Hüller spielt in Der Astronaut Eva Stratt, die deutsche Chefin der Forschungsgruppen und Mitarbeiterin der ESA (Europäische Weltraumorganisation). Sie soll auf der Erde einen Rettungsversuch koordinieren und erklärte Moviepilot im Interview – nach der Klarstellung, dass die Handlung "natürlich reine Fiktion" sei:

Die Astrophagen sind kleine Teilchen, die dafür verantwortlich sind, dass der Sonne ihre Energie entzogen wird. Sie "essen" sozusagen die Energie der Sonne und wandern dann an andere Stellen im Universum weiter. Aber man kann sie davon abhalten, das zu tun.

Project Hail Mary: So soll der Weltuntergang verhindert werden

Nach der Entdeckung der Astrophagen erhält unter anderem der Molekularbiologe Ryland Grace die Aufgabe, die zerstörerischen Alienzellen zu erforschen. Eigentlich wird er wegen seiner früheren kontroversen Theorien zurate gezogen, die ihm einst seinen Job gekostet und zum einfachen Lehrer degradiert haben: Er hielt stur daran fest, dass die Evolution von Leben auch ohne Wasserstoffbasis möglich sei. Als sich herausstellt, dass die Astrophagen dennoch wasserbasiert sind, steckt er aber bereits mitten drin in der Forschung und hilft weiter mit. In Experimenten mit einer dunklen Box findet Grace zumindest heraus, dass die Astrophagen Licht suchen.

Die große Hoffnung auf Rettung präsentiert sich schließlich am Himmel: Man entdeckt viele andere Sonnen, die von den Astrophagen bereits "gefressen" wurden. Nur der Planet Tau Ceti hat ihre Ankunft offenbar überstanden. Entsprechend muss dort eine Lösung existieren, wie man die Sternenfresser aufhalten kann. Was genau das ist, lässt sich aber nur vor Ort herausfinden.

Der bisherige Treibstoff menschlicher Raumschiffe reicht leider nicht aus, um den fremden Himmelskörper zu erreichen. Doch die Lösung, um die 11,9-jährige Reise zu Tau Ceti zurückzulegen, findet sich schließlich in der Nutzbarmachung des Feindes: Die Astrophagen lassen sich für die Mission ins All umfunktionieren, auch wenn man dafür vorher ihre Masse steigern muss. Sandra Hüller erklärte uns zu den Astrophagen:

Man kann sie auch als Treibstoff benutzen, um ein Raumschiff anzutreiben und den Weg in die Galaxie zu Tau Ceti zu schaffen, dorthin, wo der Astrophagen-Befall eben nicht aufgetreten ist. Normaler Treibstoff würde dafür nicht ausreichen. Deshalb muss man sie zuerst vermehren und dann auf Tau Ceti eine bestimmte Methode herausfinden, um sie zu stoppen. Das ist Dr. Rylands Auftrag.

Der Astronaut und der Eridianer: Predatoren, Taumöben und die Lösung des Problems erklärt

Kurz vor seiner Ankunft auf Tau Ceti trifft Ryland Grace im All auf eine intelligente außerirdische Lebensform, einen Erididaner, den er wegen seiner steinigen Oberfläche "Rocky" nennt (und der vielleicht sogar nicht wasserstoffbasiert ist). Beide sind aus unterschiedlichen Ecken der Galaxie hierher gekommen, um die Astrophagen zu bekämpfen, haben aber unterwegs ihre Crew verloren. Nachdem sie ihre Verständigungsprobleme gelöst haben, schließen sie sich als Team zusammen.

Nachdem sie über der aktiven Biosphäre und grünen Atmosphäre des Planeten Adrian im System von Tau Ceti "angeln" gehen und Proben für ihr Labor entnehmen, finden Grace und Rocky die Lösung, um ihre jeweiligen Planeten zu retten: Auch hier existiert Leben, aber solches, das die Astrophagen tötet. Diesen Prädator (aus der Tierwelt: Jäger/Fressfeind) tauft Grace Taumöbe, kurz für "Amöbe von Tau Ceti". Er kann an Bord sogar eine stickstoffresistente Version züchten.

Eingeschlossen in die Schutzhüllen aus Xenonit (festem Xenon-Gas), die Rocky baut, müssen sie diesen Astrophagen-Fresser jetzt nur noch nach Hause schaffen, um ihre Artgenossen vor dem Untergang zu bewahren. Doch hier wartet die letzte Hürde.

Warum geht Grace nicht nach Hause? Das Ende von Der Astronaut erklärt

Erst am Ende beichtet Grace Rocky, dass er nicht mehr zur Erde zurückkehren kann, weil er nicht mehr genug Astrophagen-Treibstoff übrig hat. Auch wenn er seine rettenden Beobachtungen für eine Sonde aufgezeichnet hat, befand er sich von Anfang an auf einer Reise ohne Wiederkehr – zu der er von Eva Stratt sogar ohne Mitspracherecht gezwungen wurde, weil er der einzige Wissenschaftler war, der nach einer Laborexplosion auf der Erde das nötige Wissen besaß. Das begreift Grace aber auch erst selbst, als er seine Erinnerungen gegen Ende langsam zurückgewinnt. Er war kein Held, der sich freiwillig für die Weltrettungsmission gemeldet hat.

Weil Rocky zuvor seine eridianischen Mitreisenden nicht retten konnte, will er Grace aber retten und gibt ihm deshalb etwas von seinem Astrophagen-Benzin ab – auch wenn das bedeutet, dass der Außerirdische dadurch sechs Jahre länger für den eigenen Heimweg nach Erid braucht. So trennen sich die Wege der Freunde.

Doch die rettenden Taumöben entkommen ihrem Brutkasten, weil sie nun auch gelernt haben, Xenonit zu fressen, und tun das, wofür sie da sind: Sie beginnen, die Astrophagen zu töten. Diese werden aber noch als Treibstoff an Bord des Raumschiffs benötigt. Grace entdeckt die Gefahr zum Glück schnell genug und kann sie neu (ohne Xenonit) einsperren. Zugleich weiß er aber auch, dass dasselbe auf Rockys komplett aus Xenonit bestehendem Schiff passieren wird – dort allerdings unabwendbar.

Damit sein außerirdischer Freund am Ende nicht allein, ohne Treibstoff, in seinem zerstörten Schiff im Weltraum stirbt, wird Grace schließlich doch noch zum Helden: Er verzichtet auf die eigene Heimkehr und sendet seine nach den vier Beatles-Mitgliedern benannten unbemannten Sonden mit allen nötigen Informationen zur Erde. Dort erreichen sie (die gealterte) Eva Stratt auf einer winterlichen Erdoberfläche. Nun kann die Menschheit die Astrophagen mit den Taumöben bekämpfen. Indem die Predatoren die Sonnenfresser zerstören, wird der Temperaturabfall gestoppt und die neue Eiszeit bleibt aus.

Grace selbst jedoch reist Rocky hinterher und findet ihn in seinem antriebslosen Raumschiff im All. Gemeinsam reisen sie mit Graces Astrophagen-Treibstoff zum Planeten Erid und retten Rockys Planeten (samt Rockys Partner Adrian). Die Eridianer bauen Grace ein großes Habitat, in dem er ohne Raumanzug leben kann und als Lehrer nun kleine Eridianer unterrichtet. Inzwischen versteht er die Außerirdischen auch ohne maschinelle Übersetzung. Rockys Andeutung, dass eine Rückkehr auf die Erde mittlerweile möglich wäre, schlägt er allerdings (vorerst) aus. Der Grund? Er hat eine neue Heimat auf Erid gefunden.

Der Astronaut - Project Hail Mary ist am 19. März 2026 in den deutschen Kinos gestartet.