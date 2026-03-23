Sci-Fi-Epos Der Astronaut schafft, was dieses Jahr noch kein anderer Film geschafft hat – auch deutsche Kinos tragen dazu bei

Ryan Gosling und Sandra Hüller zerschmettern die Kinokassen und übertrifft alle Erwartungen. Der Sci-Fi-Film Der Astronaut hat nach dem ersten Wochenende schon zwei Bestmarken überschritten.

Wer in den vergangenen Tagen im Kino war, um sich Der Astronaut - Project Hail Mary anzusehen, hat zu einem gewaltigen Rekord beigetragen. Das neue Sci-Fi-Epos mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller und Hollywood-Star Ryan Gosling übertrifft derzeit alle Erwartungen, und das gleich an mehreren Fronten.

Sci-Fi-Epos Der Astronaut legt den bisher erfolgreichsten Kinostart 2026 hin

Nach dem gewaltigen Kino-Hit Barbie von 2023 ist Ryan Gosling auf dem besten Weg, seinen Namen als Kinokassen-Gold auszubauen. Statt Ken ist er diesmal Naturwissenschaftler auf einem Raumschiff. Doch auch diesmal mischt der Film Genre-Elemente mit einem großen komödiantischen Anteil. Die Regisseure Phil Lord und Chris Miller sind schließlich mit Genre-Mix-Komödien wie The Lego Movie und 21 Jump Street bekannt geworden.

Das verleiht dem IMAX-Film Der Astronaut eine seltene Durchschlagskraft an den Kinokassen. Er schafft, was bisher 2026 kein Film geschafft hat, berichtet das Branchen-Magazin Deadline . Das Sci-Fi-Werk startet weltweit mit 140,9 Millionen US-Dollar und ist der beste Start des Jahres bisher. Er steht nach dem ersten Box Office-Wochenende in über 60 Ländern auf Platz 1, darunter auch in Deutschland. Hierzulande spielte er rund 3,5 Millionen Euro ein, was selbst für einen Sci-Fi-Blockbuster ein extrem hohes Ergebnis ist.

Dazu kommt, dass Der Astronaut kein Franchise im Nacken hat, das eine Fanbase oder hohen Bekanntheitsgrad mitbringt. Barbie kannte jeder – damit kann die Buchvorlage Der Astronaut von Andy Weir (Der Marsianer - Rettet Mark Watney) nicht mithalten. Das freut augenscheinlich sowohl Sequel-müde Kinogänger:innen, als auch die Kinos selbst.

Der Astronaut brach insgesamt schon 2 Rekorde

Der Astronaut ist tatsächlich nicht nur der erfolgreichste Kinostart 2026 bisher, sondern auch der erfolgreichste Start aller Zeiten von seinem Produktionsstudio Amazon MGM Studios.

Auf einen Blick: Diese Rekorde hat der Astronaut gebrochen

erfolgreichster Kinostart des Jahres bisher mit 140,9 Mio. US-Dollar weltweit

erfolgreichster Kinostart für Amazon MGM überhaupt

Bonus: zweitgrößter US-Kinostart eines Films ohne Franchise-Anbindung aller Zeiten – hinter Oppenheimer (der, wie wir dank Barbenheimer alle wissen, gleichzeitig mit Ryan Goslings Hit Barbie startete)

Deadline weist darauf hin, dass Der Astronaut damit bereits das gesamte Einspielergebnis seines Flops Aufbruch zum Mond wieder drin hat – sein anderer Astronautenfilm von 2018.

Mehr zu Der Astronaut:

Wer nun Lust bekommen hat, den Erfolg Der Astronaut ebenfalls auf der großen Leinwand zu genießen, kann das (sicherlich noch einige Wochen lang) im Kino tun. Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die in der Nähe einer IMAX-Leinwand wohnen, dann sei euch der Trip dorthin ans Herz gelegt.