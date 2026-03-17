Sci-Fi-Fans dürfen sich freuen: Eine der aufregendsten Serien-Überraschungen bekommt Staffel 3

Letztes Jahr hat sich Paradise zu einer der größten Science-Fiction-Überraschungen entwickelt. Nach dem erfolgreichen Staffel 2-Release ist die Zukunft der Serie jetzt gesichert.

Als die neue Serie Paradise 2025 an den Start ging, verwandelte sich diese in nur 45 Minuten vom Verschwörungsthriller in eine postapokalyptische Sci-Fi-Überraschung. Auch sonst kam die Serie von This Is Us-Schöpfer Dan Fogelman sehr gut an und konnte unter anderem vier Emmy-Nominierungen einheimsen.

Vor einem Monat ist bei Disney+ die 2. Staffel Paradise gestartet. Die Fortsetzung läuft wieder so gut, dass sich Fans jetzt über eine wichtige Neuigkeit freuen dürfen.

Sci-Fi-Hit Paradise bekommt 3. Staffel bei Disney+

Wie Deadline berichtet, wurde Paradise jetzt von Hulu um eine 3. Staffel verlängert. Hierzulande werden die neuen Folgen dann wie gewohnt bei Disney+ zu sehen sein, wo auch Season 1 und 2 streamen. Deadline gibt unter anderem an, dass Staffel 2 von Paradise laut Disney bislang schon auf 30 Millionen gestreamte Stunden kommt. Insgesamt soll die Sci-Fi-Serie schon stolze 12 Milliarden gestreamte Minuten weltweit generiert haben.

Darum geht es in der Science-Fiction-Überraschung Paradise

Zu Beginn von Paradise Staffel 1 wird die idyllische titelgebende Kleinstadt Paradise von einem unvorstellbaren Verbrechen erschüttert wird. Nach der Ermordung des dortigen US-Präsidenten Cal Bradford (James Marsden) will sein Leibwächter Xavier Collins (Sterling K. Brown) den Täter ausfindig machen. Schnell stellt sich heraus, dass Paradise in Wahrheit eine unterirdisch erbaute Stadt ist, die 25.000 Überlebenden einer apokalyptischen Katastrophe Schutz bietet.

Neben der 1. Season mit acht Folgen stehen bei Disney+ derzeit sechs Folgen von Season 2 zur Verfügung. Die letzten beiden Episoden werden am 23. und 30. März veröffentlicht.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.