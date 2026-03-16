Sci-Fi-Fans rasten aus: Nathan Fillion kündigt 23 Jahre nach Skandal-Absetzung die Neuauflage seiner größten Kultserie an

Es ist locker die größte Enthüllung im Sci-Fi-Serienbereich seit 20 Jahren. Die Kultserie Firefly mit Nathan Fillion gilt als Paradestück zu früher Absetzungen. Jetzt soll es aber tatsächlich weitergehen – mit einer letzten Hürde.

Wer in den vergangenen zwei Wochen viel im Internet unterwegs war, bekam es vermutlich mit: Serienstar Nathan Fillion hatte über den Insta-Account seines Podcasts Once We Were Spacemen mehrere Videos hochgeladen. Darin besucht er alle ehemaligen Crew-Mitglieder der Serenity aus seiner Kultserie Firefly und es wurden kryptische Sätze wie "Machen wir das wirklich?" gesprochen. Die Sci-Fi-Gerüchteküche brodelte.

Am Wochenende machte es Nathan Fillion auf der Awesome Con tatsächlich offiziell, was wir immer mehr vermuteten: Firefly geht 23 Jahre nach der Absetzung als animierte Serie weiter mit allen Hauptdarstellenden als Sprecher:innen. Und es gibt nur noch eine letzte Aufgabe, die gemeistert werden muss.

Die Weichen für eine animierte Firefly-Serie sind gestellt, aber es braucht ein neues Zuhause

Es ist ohnehin das Jahr der Revivals. 2026 kehren die großen 00er-Jahre-Sitcoms Scrubs und Malcolm mittendrin mit Original-Cast zurück. Das Wiederauferstehen der 00er-Marken liegt im Trend. Auf diesen Zug will Nathan Fillion mit seiner eigenen Produktionsfirma Collision33 aufspringen. Gemeinsam mit 20th Television Animation, denen die Rechte an Firefly gehören, soll die Serie umgesetzt werden, berichtet unter anderem Deadline .

Es gibt bereits Concept-Art:

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Alle ehemaligen Hauptdarstellenden, bis auf den 2016 verstorbenen Ron Glass, sind an Bord in ihren alten Rollen. Die Charaktere sind unter Sci-Fi-Fans legendär, auch wenn die Serie im Jahr 2002 nach 11 von 14 ausgestrahlten Episoden abgesetzt wurde:

Als Showrunner ersetzen Marc Guggenheim und Tara Butters den ehemaligen kreativen Chef Joss Whedon, der nicht involviert sei. Laut Nathan Fillion habe er die Serie aber abgesegnet.

Die einzige bevorstehende Hürde, die noch genommen werden muss, ist das Finden eines Senders oder Streaming-Diensts. Nathan Fillion schickt eine Bitte an alle Fans, so viel Lärm wie möglich zu machen, um das Projekt schnellstmöglich in einen sicheren Hafen zu navigieren:

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Sci-Fi-Fans sind berechtigterweise komplett aus dem Häuschen. Einige hätten sich eine Live-Action-Serie gewünscht. Viele bestätigen aber, dass eine Animationsserie eine großartige Wahl sei. Ein Fan schreibt unter Fillions Insta-Clip: "Endlich, danke. Wir haben 24 Jahre und mehr darauf gewartet. Nehmt unser Geld, nehmt unsere Zeit, wir halten zu euch. Was für eine Freude. Eine Animationsserie ist perfekt!!!"

"Animation ist ehrlich gesagt der perfekte Weg, um das umzusetzen. Ich bin sogar noch aufgeregter jetzt. Und emotional!", schreibt ein weiterer Fan. "Ich weine nicht, du weinst", unterstreicht ein anderer Fan die enorme Freude.

Darum soll es im überfälligen Sci-Fi-Revival von Firefly gehen

Es gibt sogar schon inhaltliche Eckdaten zum animierten Firefly-Revival. Die neue Serie spielt zwischen der originalen Fernsehserie und dem Spielfilm Firefly – Aufbruch der Serenity, der 2005 erschien. Wir können also erwarten, dass es sich wie im Original um zahlreiche coole und spannende Abenteuer an Bord der Serenity handelt, die das Team gemeinsam meistert – ohne die Ereignisse des Zusatzfilms stemmen zu müssen.

Für alle Fans gilt nun: Macht Lärm und zeigt den Streaming-Plattformen dieser Welt, dass die neue Firefly-Serie es wert ist. Ihr könntet damit direkt anfangen, indem ihr das Original (im Abo bei Disney+) schaut.