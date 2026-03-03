Sci-Fi-Fans rasten gerade aus: Hat Nathan Fillion wirklich eine Neuauflage seiner größten Kultserie angekündigt?

Die Fangemeinde der kurzlebigen Sci-Fi-Serie Firefly befindet sich aktuell im Ausnahmezustand. Hat Nathan Fillion mit seinen Co-Stars wirklich gerade ein Revival angedeutet?

Seit sage und schreibe 26 Jahren jaulen Sci-Fi-Nerds, dass die Joss Whedan-Serie Firefly - Aufbruch der Serenity viel zu früh vom US-Sender FOX abgesetzt wurde. Zwar wurde die Story mit dem Film Serenity - Flucht in neue Welten noch abgeschlossen, aber das hält Fans nicht davon ab, regelmäßig von einem Revival oder einem Reboot mit den Kopfgeldjägern aus dem Weltraum zu träumen.

Dieser Traum könnte jetzt wahr werden. Zumindest, wenn man Nathan Fillions aktuelle Instagram-Posts mit seinen damaligen Co-Stars in diese Richtung interpretiert.

Sci-Fi-Revival: Was bisher in der Firefly-Gerüchteküche geschah

In den letzten Tagen nutzte Firefly-Star Fillion den Instagram -Account seines Podcasts Once We Were Space Men , den er mit seinem damaligen Co-Star Alan Tudyk betreibt, um kryptische Videos zu posten. In diesen besucht er seine damaligen Crew-Mitglieder Gina Torres, Morena Baccarin, Sean Maher und Summer Glau, um sie für ein Projekt zu rekrutieren. Worum es sich dabei handelt, sagen sie nicht. Es fallen aber Sätze wie "Tun wir es?" oder "Ist es an der Zeit?", was Fans natürlich komplett ausrasten lässt.

Das bisher letzte Video mit Summer Glau erschien erst gestern:

Meistens handelt es sich bei solchen Promo-Aktionen allerdings nicht um das, was die Fans sich wünschen. Oft geht es dabei nur um einen gemeinsamen Podcast-Auftritt oder eine andere Art der Reunion jenseits des Serienuniversums. So blieben die Fans zunächst skeptisch, bis Nathan Fillion folgenden Zusatz postete: "Einige von euch haben auf Convention, Podcast oder Crossover getippt. Ihr liegt falsch."

Kommt Firefly also wirklich mit einer neuen Sci-Fi-Serie inklusive des Originalcasts zurück? Potential hätte ein solches Format vermutlich. Schließlich ist die Serie bis heute beliebt, obwohl sie vor 25 Jahren nur eine Season lang lief. Und allein bei Moviepilot hat sie eine sehr gute Community-Bewertung von 8,5 und steht auf Platz 3 der besten Sci-Fi-Serien.

Fan-Reaktionen und Theorien zum Firefly-Revival

Wie viel aufgeregten Buzz diese Posts im Firefly-Fantum verursachen, beobachtet man am besten im designierten Subreddit . Dort findet man allerlei Spekulationen darüber, worauf Nathan Fillion und seine ehemalige Serenity-Crew anspielen könnten. Vom tatsächlichen Live-Action-Revival über Animationsserie, Hörbuch und Videospiel ist alles dabei. Besonders amüsant ist auch die Vermutung eines Users , der das Sich-gegenseitig-Zunicken der Stars als Hinweis deutet, dass man eine neue Bobblehead-Figurensammlung herausbringen wird.

Und während manche nicht wahrhaben wollen, dass der Cast so lapidar Andeutungen machen würde, die Fans in die Richtung von Revival-Hoffnung lenken, weisen andere darauf hin, dass in der Welt der Promotion alles fair game ist und man diese Fangefühle selten auf dem Schirm hat.

Comic Book Club vermutet, es könnte sich um eine Reunion im Rahmen von Fillions Copserie The Rookie handeln, was technisch gesehen kein Crossover wäre. Falls sich in den nächsten Stunden und Tagen herausstellt, dass doch ein ausgewachsenes Firefly-Revival oder -Reboot ansteht, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Und falls nicht, könnt ihr auch einfach den tollen Space Western Cowboy Bebop gucken.

