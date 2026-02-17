Nächstes Jahr kommt ein aufwendiger Sci-Fi-Thriller, von dem ihr vermutlich noch nichts gehört habt: Erste Bilder machen neugierig

Deutschland kann nur Krimis und seichte Komödien? Nächstes Jahr kommt ein Film, der vielleicht das Gegenteil beweisen wird. Der Plot klingt schon mal spannend.

Ein Science-Fiction-Film, der vollständig in Deutschland produziert und gedreht wird? Ja, tatsächlich ist Ende letzten Jahres die letzte Klappe für den Film Athos 2643 gefallen. Der neue Sci-Fi-Thriller von David Wnendt basiert auf dem gleichnamigen Roman von Nils Westerboer und soll 2027 in die Kinos kommen.

Genrefilme aus Deutschland sind rar und nicht selten kommen sie als Parodien wie (T)raumschiff Surprise - Periode 1 daher. Neben Komödien und TV-Krimis gibt es hierzulande nur wenig Platz für andere Projekte. Aber Constantin Film hat sich auf ein solches Projekt eingelassen und die ersten Bilder lassen mich auf jeden Fall hoffen.

Athos 2643: Darum geht es im Sci-Fi-Thriller

Im Jahr 2643 ist die Erde zerstört und die letzten Überlebenden der Menschheit haben sich im Sonnensystem zerstreut. Auf dem zerklüfteten Neptunmond Athos befindet sich ein abgelegenes Kloster, das zum Schauplatz des Verbrechens wird.

Als ausgerechnet die lebenserhaltende KI zur Hauptverdächtigen wird, wird ein Inquisitor (Maximilian Mundt) entsendet, um den Fall aufzuklären. Unterstützt wird der Spezialist für Verhöre künstlicher Intelligenzen von Zack (Emma Drogunova) – seiner holographischen Partnerin.

Aber es bleibt nicht bei einem einzelnen Mord. Mit dem zweiten Todesfall startet für den Inquisitor ein Wettlauf gegen die Zeit. Nicht nur der Fall, sondern auch sein eigenes Leben steht auf Messers Schneide.

Athos 2643 ist Sci-Fi made in Germany – die ersten Bilder erinnern an den dreckigen Look der 80er und 90er

Die Bilder zeigen den Inquisitor und seine holographische Partnerin. Das Licht und die Hintergründe erinnern an ältere Sci-Fi-Projekte und machen schon richtig was her. Die düstere Atmosphäre und die Kulissen schüren zumindest meine Neugier auf den Film.

Der Inquisitor wird von Maximilian Mundt gespielt, der mit How to Sell Drugs Online (Fast) zum Star wurde. An seiner Seite spielt Emma Nova (Wild Republic) die KI Zack. Zwischen den beiden scheint mehr als eine professionelle Beziehung zu bestehen.

Laut dem Pressetext von Constantin Film ist das Verhältnis zwischen dem Inquisitor und Zack für den Regisseur David Wnendt ein zentraler Punkt des Films:

ATHOS 2643 ist für mich eine Liebesgeschichte – nur dass sie in einer Welt erzählt wird, in der es keinen Platz für Zärtlichkeit gibt. Die Liebe ist ein letztes Glühen der Menschlichkeit in der Dunkelheit des Weltraums.

Wnendt ist kein Unbekannter in der deutschen Filmlandschaft. Mit Feuchtgebiete und Er ist wieder da machte er in den 2010er Jahren von sich reden. 2023 verfilmte er Felix Lobrechts Roman Sonne und Beton. Mit Athos 2643 wagt der Regisseur sich erstmals an einen Sci-Fi-Film. Das Drehbuch, das auf der Romanvorlage basiert, stammt ebenfalls aus seiner Feder.

Mehr dazu:

Athos 2643 vermischt Science Fiction mit Krimi. Diese Elemente gepaart mit dem Look aus den ersten Bildern erinnern an eine Mischung aus Der Name der Rose und Blade Runner. Diese Kombination könnte im Kino sehr spannend werden.

Und falls dieser Versuch gelingt, wäre das ein weiterer Schritt in Richtung Diversifikation im deutschen Kino. Ich für meinen Teil würde mich freuen, wenn das deutsche Kino experimentierfreudiger werden würde und wir mehr Genrefilme aus unserer Heimat sehen könnten.