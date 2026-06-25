Sci-Fi-Film war 30 Jahre in Arbeit – dieses Jahr kommt er endlich zu Netflix

Fans von Brad Bird warten seit Jahren gebannt auf den Animationsfilm, an dem der Regisseur seit 30 Jahren arbeitet. Nun hat Netflix endlich verraten, wann der Film im Stream erscheinen wird.

Mit KPop Demon Hunters landete Netflix im letzten Jahr einen gigantischen Erfolg, der Groß und Klein begeisterte. Nun gibt der Streamingdienst auf seiner Seite Tudum den Start eines weiteren Animationsfilms bekannt, der hohe Wellen schlagen könnte. Nach 30-jähriger Entwicklungsphase wird der Sci-Fi-Thriller Ray Gunn am 18. Dezember 2026 endlich auf der Streaming-Plattform erscheinen.

Ray Gunn bietet Mischung aus Film noir und futuristischer Sci-Fi-Action

Bereits seit den 90er-Jahren arbeitete Regisseur Brad Bird (Die Unglaublichen - The Incredibles, Ratatouille) an seinem Herzensprojekt. Die Produktionsgeschichte war von zahlreichen Verzögerungen und kreativen Neuanfängen geprägt, was auch an der sich weiterentwickelnden Animationstechnik lag.

An dem Kernkonzept, das einen Film noir mit futuristischer Sci-Fi verbindet, habe sich über all die Jahre allerdings nie etwas geändert, wie Bird verriet:

Von Anfang an war das Projekt als Mischung aus Science-Fiction und klassischen Detektivfilmen der 40er-Jahre gedacht. Mein Fahrstuhl-Pitch lautete: Die Spur des Falken trifft auf Buck Rogers.

Ray Gunn spielt in einer alternativen Zukunftsversion von 1939 in der gigantischen Stadt Metropia. Hier leben Menschen und Außerirdische Seite an Seite. Privatdetektiv Raymond Gunn wird in einen Fall verwickelt, in dem neben einem Mord auch Aliens und der berühmte Medienstar Venus Nova eine Rolle spielen.

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Sam Rockwell und Scarlett Johansson sind in Ray Gunn zu hören

Für die Stimmenbesetzung im englischen Original konnte Netflix mehrere prominente Namen gewinnen. Sam Rockwell übernimmt die Hauptrolle, während Scarlett Johansson den Charakter Venus Nova vertont. Außerdem gehört der Schauspieler und Sänger Tom Waits zum Cast. Er spielt den einäugigen Alien Eyera, der Rays engster Vertrauter ist. Weitere Sprecher:innen sollen noch veröffentlicht werden.

Mit Ray Gunn möchte Bird die Kraft des Mediums voll ausschöpfen und zeigen, dass Animationsfilme weit mehr als nur Kinderfilme sind. Die spannende Detektivgeschichte soll ein breites Publikum ansprechen und ebenfalls reichlich Action bieten. Bird versprach: "Es ist ein guter Popcorn-Film."