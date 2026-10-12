Gigantisches Sci-Fi-Universum mit 390 Folgen soll von Amazon neu aufgelegt werden: Es ist schon der zweite Versuch

Vor wenigen Jahren wurde erstmals eine Serien-Neuauflage von Stargate bei Amazon Prime angekündigt. Nach dem Scheitern dieses Vorhabens kommt es jetzt zum neuen Versuch, zu dem ihr hier die Details erfahrt.

Neben etablierten Franchises wie Star Wars und Star Trek zählt die riesige Welt von Stargate zu den größten Sci-Fi-Universen überhaupt. Alles begann 1994 mit dem gleichnamigen Kinofilm von Regisseur Roland Emmerich, aus dem die Serie Stargate SG-1 sowie mehrere Spin-offs hervorgingen.

2022 wurde dann erstmals angekündigt, dass Stargate mit einer neuen Serie bei Amazon zurückgebracht werden soll. Seit einigen Monaten steht fest, dass dieser Plan gescheitert ist. Jetzt gibt es jedoch ein neues Lebenszeichen aus dem Sci-Fi-Franchise.

Neue Stargate-Serie für Amazon soll von WandaVision-Schöpferin Jac Schaeffer kommen

Wie Variety exklusiv berichtet, soll bei Amazon jetzt doch wieder eine neue Stargate-Serie entwickelt werden. Als Showrunnerin wurde Jac Schaeffer verpflichtet, die Anfang 2026 einen größeren Deal mit Amazon MGM zur Entwicklung mehrerer Serienprojekte abgeschlossen hat. Schaeffer ist vor allem als Drehbuchautorin hinter den Marvel-Serien WandaVision und Agatha All Along bekannt.

Neben der Amerikanerin wurden außerdem Joby Harold (Edge of Tomorrow) und Tory Tunnell (Robin Hood) als Ausführende Produzenten für die geplante Stargate-Neuauflage verpflichtet. Über die Ankündigung der Projektentwicklung hinaus gibt es noch keinerlei Infos, um was es in der Sci-Fi-Serie geht und wie sie sich in das bestehende Franchise einfügen wird.



Das Stargate-Universum besteht bis heute aus folgenden Filmen und Serien:

Hinzu kommen die Direct-to-DVD-Filme Stargate SG-1 - Das Tor zum Universum, Stargate - Die Quelle der Wahrheit, Stargate: Continuum sowie die Animationsserie Stargate: Infinity von 2002. Insgesamt bringt es der Serienanteil der Reihe auf stolze 390 Episoden.

Wann startet die neue Stargate-Serie bei Amazon Prime?

Da sich das neue Stargate-Projekt von Amazon in einem so frühen Entwicklungsstadium befindet, ist ein Start nicht konkret einzuschätzen. Falls eine 1. Staffel konkret bestellt wird, rechnen wir nicht vor 2028 mit einem Release.

Im Stargate-Kinofilm von 1994 wird bei Ausgrabungen im Jahr 1928 ein antikes Artefakt gefunden. Jahrzehnte später identifiziert der Ägyptologe Dr. Daniel Jackson (James Spader) das Objekt als außerirdisches Tor zu den Sternen. Zusammen mit einem Trupp Soldaten und Colonel Jack O’Neil (Kurt Russell) begibt er sich auf die Reise in eine andere Welt, die von alten ägyptischen Göttern beherrscht wird.

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Den ersten Stargate-Film könnt ihr bei HBO Max im Abo streamen, während Netflix alle 10 Staffeln der ersten Stargate-Serie SG-1 im Flatrate-Angebot hat. Und für mehr aktuelle Serien-Tipps zum Streamen hört ihr hier rein:



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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.