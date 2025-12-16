Sci-Fi-Geheimtipp bei Disney+: Das sträflich vernachlässigte Weltraum-Epos ist für die ganze Familie an den Feiertagen geeignet

Manche Filme geraten zu Unrecht in Vergessenheit. Und das, obwohl sie uns (wie dieser Tipp bei Disney+) in eine absolut einzigartige, nostalgische Welt entführen.

Über 100 Jahre alt ist die Geschichte, die hier erzählt wird. Elf Bände umfasst die Buchvorlage. Die Adaption dagegen floppte und wurde trotz Plänen für eine Trilogie auf ewig vergraben, die Rechte daran aufgegeben. Was eine wahre Schande ist, denn der Film ist ebenso unterhaltsam wie einzigartig.

Leser:innen mit einer Vorliebe für klassische Space Opera und Sci-Fi werden vielleicht ahnen, dass hier die Rede von John Carter - Zwischen zwei Welten ist, der auf der Barsoom-Reihe von Edgar Rice Burroughs basiert. Die Verfilmung verdient viel mehr Liebe, als sie von ihrem Studio und dem Publikum ihrer Zeit bekam, also übernehmen wir hier den Job des Marktschreiers: Schaut John Carter Bei Disney+ – es lohnt sich!

Im Sci-Fi-Film John Carter findet sich unser Titelheld mitten in einem Krieg auf dem Mars wieder

John Carter (Taylor Kitsch) ist ein normaler Mensch, geboren auf der Erde, hinein in eine Zeit, in der sich in Nordamerika eine Kluft auftut. Er wird zum Soldaten im Bürgerkrieg – und findet sich bald in einem ganz anderen, viel größeren Kampf wieder. Denn eines Tages findet verlässt John seine irdische Heimat für einen völlig fremden Planeten.

Barsoom nennen ihn die Einheimischen – für Menschen lautet der Name aber ganz einfach: Mars. Hier herrschen nicht nur andere Naturgesetze und physikalische Voraussetzungen, sondern auch die Gebote fremder Lebewesen. Die stehen leider in permanentem Konflikt miteinander.

Bald lernt John nicht nur den Stammesführer Tars Tarkas (Willem Dafoe) kennen, sondern auch eine waschechte Prinzessin (Lynn Collins) und das verspielte, blitzschnelle Wesen Woola. Doch die Auseinandersetzungen zwischen den Völkern Barsooms ist eine ständige Bedrohung. John muss lernen, hier zu überleben und seine wenigen Freunde zu retten.

John Carter bei Disney+ versetzt uns in eine Zeit, in der Sci-Fi noch voller wilder Abenteuer steckte

Welcher Sci-Fi-Film abseits des monströsen Avatar-Franchise nimmt uns heute noch mit auf ungewöhnliche Planeten? Welcher fängt den naiven Charme uralter Ideen vom Leben im Weltraum auf moderne, kreative Weise ein? Die Beispiele lassen sich vermutlich an einer Hand abzählen. Umso mehr Spaß macht es auch im Jahr 2024, sich noch einmal in der einzigartigen Welt von John Carter zu verlieren.

Hier trifft Fantasy auf Sci-Fi, wilde Kreaturen und bizarre Aliens auf fremde Technologien, epische Schlachten auf die große Liebe. Genau diese Mischung aus Abenteuer, Romantik und fremder Welt kennzeichnet eine andere Zeit der Science-Fiction. Weit entfernt von glattpolierten Raumschiffen und KIs. Eine Zeit voller wilder Ideen, die manchmal einfach die bessere Abwechslung für Weltraum-Fans bietet.

Schade, dass wir nie mehr Zeit mit dieser wundervollen Welt bekommen sollten. John Carter floppte seinerzeit und die ursprünglich geplante Trilogie kam nie zustande. Dabei klingen die inzwischen veröffentlichten Ideen für das damals geplante Sequel richtig vielversprechend.

So bleibt uns nichts, als auf eine mögliche Neuauflage zu warten. Bis dahin bleibt uns aber immerhin der erste Teil der geplanten Reihe, den ihr aktuell bei Disney+ streamen könnt.

Dieser Artikel erschien erstmals im Dezember 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.