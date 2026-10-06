Sci-Fi-Genie legt über 50 Jahre altes Weltraumabenteuer neu auf: Es gibt schon über 15 Versionen davon

Eine klassische Sci-Fi-Weltraumoper soll von einem der größten Nerds auf dem Planeten in die nächste Generation geschickt werden. Erfahrt hier auf Moviepilot, um welches Projekt es sich dabei handelt.

Mit Neon Genesis Evangelion schuf er eine der besten Anime-Serien aller Zeiten, die auch mir persönlich die Welt bedeutet, und mit Shin Godzilla drehte er eines der wichtigsten Monster-Reboots der jüngsten Vergangenheit. Die Rede ist natürlich von Ober-Otaku Hideaki Anno, der jetzt offiziell sein nächstes Projekt enthüllt hat. Und wenn eure Vermutung war, dass er sich als Mega-Nerd erneut über eine nostalgische IP aus seiner Jugend her macht, liegt ihr genau richtig.

Evangelion-Macher Hideaki Anno legt Sci-Fi-Klassiker Space Battleship Yamato neu auf

Wie Anime News Network berichtet, handelt es sich bei seinem nächsten Vorhaben um einen Anime-Film zur Weltraumoper Space Battleship Yamato. Das absolut klassische Franchise wurde bereits 1974 mit der Manga- und Anime-Serie von Leiji Matsumoto ins Leben gerufen und war prägend für Anno, der damit als Schüler zum absoluten Sci-Fi- und Anime-Nerd wurde. Seitdem gibt es über 15 Filme und Serien zum Yamato-Franchise: Einige zur Originalserie gehörend, eine zum Reboot Space Battleship Yamato 2199 von 2012 gehörend und den Live-Action-Film von Godzilla Minus One-Regisseur Takashi Yamazaki.

Die Prämisse von Space Battleship Yamato wird nicht wenige an den Sci-Fi-Klassiker Battlestar Galactica erinnern: Im 22. Jahrhundert droht die Menschheit durch einen Alienangriff auszusterben. Die letzte Hoffnung liegt in der Yamato, einem Raumschiff der Earth Defense Force, deren Crew nur ein Jahr Zeit hat, eine rettende Vorrichtung von freundlichen Aliens aus dem All zu besorgen. Benannt ist das imposante Gefährt nach dem schwerbewaffneten Kriegsschiff der kaiserlichen Armee, das 1930 erbaut wurde.

Hideaki Anno dreht seinen brandneuen Franchise-Eintrag namens Cosmoship Yamato √2199 zusammen mit Co-Regisseur Yutaka Izubuchi (RahXephon) in seiner eigenen Anime-Schmiede Studio Khara, wo auch schon die Rebuild of Evangelion-Filmreihe entstand. Die genaue Story oder das Startdatum sind noch nicht bekannt.



Auf der offizellen Website heißt es von Anno:

Nicht nur, um die Träume unserer Jugend zu verwirklichen, sondern auch, um einen Yamato weiterzubauen, in den wir unsere Gebete und Wünsche für die nächste Generation und unsere eigene Generation einfließen lassen. Mit diesem Gedanken haben wir ihn geschaffen.

International ist Space Battleship Yamato auch als Star Blazers bekannt.

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