Sci-Fi-Genie legt über 40 Jahre alte Kriegssaga mit Robotern neu auf: Schaut den ersten Teaser

Sci-Fi-Mechas aus Japan heißen nicht nur Gundam oder Evangelion. Eine klassische Reihe wird jetzt vom Ghost in the Shell-Regisseur neu aufgelegt.

Erinnert ihr euch an den klassischen Sci-Fi-Anime VOTOMS? Das japanische Mecha-Franchise existiert bereits seit über 40 Jahren in verschiedenen Formen und soll jetzt von Ghost in the Shell-Regisseur Mamoru Oshii neu aufgelegt werden. Geplant ist laut Anime News Network ein weiteres Anime-Projekt – dabei wird es sich vermutlich um eine TV-Serie handeln.

Der Ankündigungs-Teaser gibt sogar einen deutschen Beititel preis. Seht hier die Vorschau für Armored Trooper Votoms: Die Graue Hexe:

Armored Trooper Votoms: Die Graue Hexe - Trailer (Japanisch) HD

Sci-Fi-Experte Mamoru Oshii dreht neuen VOTOMS-Anime

Laut ANN wird Armored Trooper Votoms: Die Graue Hexe zum 50. Jubiläum des Animationsstudios Sunrise produziert, das sich mit Bandai und Production I.G zusammentut. Oshii übernimmt die Regie und scheint der perfekte Mann für das Projekt zu sein. Schließlich verlieh er dem viel ulkigeren Ghost in the Shell-Manga mit seinem genialen Anime-Film von 1995 einen ernsthafteren Anstrich und bewies mit seiner Jin-Roh-Reihe bereits ein echtes Händchen für realistischere Militärangelegenheiten.

Votoms wurde Anfang der 80er von Ryosuke Takahashi geschaffen, der das von Mobile Suit Gundam etablierte Sub-Genre der Real Robots weiterdachte. Gundam hob sich bereits von früheren Mechas wie Tetsujin-28 ab, um eine bodenständige Geschichte mit militärischem Robo-Gerät zu erzählen. Armored Trooper Votoms trieb das Konzept auf die Spitze mit seinen Panzer-artigen Militär-Mechs, die auch für die Piloten schnell zur Todesfalle werden.

VOTOM steht übrigens für Vertical One-man Tank for Offense & Maneuvers, das sind massenproduzierte Mechs, die in einem jahrhundertelangen, galaktischen Krieg zwischen den Fraktionen Gilgamesh und Balarant in der Astragius-Galaxie zum Einsatz kommen. In Anime-Form gibt es dazu eine TV-Serie von 1983 und zusätzlich über zehn OVAs.

