Sci-Fi-Großprojekt von Netflix: Die Assassin's Creed-Serie spielt im antiken Rom – in einem verhängnisvollen Jahr

Nach dem gescheiterten Kinofilm kommt eine Assassin's Creed-Serie von Netflix. Sie spielt in einem verhängnisvollen Jahr im Alten Rom, wie heute bekannt wurde.

Wir wissen seit einer Weile, dass Netflix an einer Verfilmung der enorm erfolgreichen Assassin's Creed-Videospielreihe arbeitet. Die Dreharbeiten laufen schon, doch erst seit heute ist bekannt, wann die Assassin's Creed-Serie spielt. Das ist wichtig für Fans der Games, denn in der Sci-Fi-Reihe kann man in jedem Spiel in eine andere Epoche eintauchen (und in Heuhaufen hüpfen). Die Netflix-Serie wird im antiken Rom spielen, und zwar in einem verhängnisvollen Jahr.

Die Assassin's Creed-Serie von Netflix spielt im Jahr des Großen Brands von Rom

Die Assassin's Creed-Serie spielt nämlich im Jahr 64, wie die Branchenseite Variety berichtet. Die offiziellen Angaben zur Story sind noch mau bzw. sie bieten wenig Neues für Fans der Games, die wissen, dass sich die Reihe um die fiktive jahrtausendealte Konkurrenz zwischen Templern und Assassinen dreht:

[Die Serie] konzentriert sich auf den geheimen Krieg zwischen zwei schattenhaften Fraktionen – die eine darauf bedacht, die Zukunft der Menschheit durch Kontrolle und Manipulation zu bestimmen, während die andere dafür kämpft, den freien Willen zu bewahren. Die Serie folgt ihren Charakteren durch entscheidende historische Ereignisse, während sie darum kämpfen, das Schicksal der Menschheit zu gestalten.

Dank der Jahreszahl können wir aber Rückschlüsse auf die Handlung ziehen. Das Jahr 64 fällt in die Regierungszeit von Kaiser Nero, der als Tyrann in die Geschichtsbücher einging. Bekannt ist er für die Verfolgung des frühen Christentums – und für den Brand von Rom, den er der Legende nach gelegt haben soll. Ebendieser Brand fand im Jahr 64 nach unserer Zeitrechnung statt. Er dauerte neun Tage und zerstörte große Teile der Stadt.

Vielleicht können wir in der Serie mit einem Cameo des Philosophen Seneca rechnen, der ein Jahr später das Zeitliche segnete. Oder aber mit Apostel Petrus, der der christlichen Überlieferung nach der Verfolgung von Nero zum Opfer gefallen sein soll.

Folgende Daten und Personalien sind für die Assassin's Creed-Serie von Netflix bestätigt:

Sie wird komplett in Italien gedreht und das noch bis zum Oktober

Assassin's Creed soll frühestens 2027 bei Netflix starten

Roberto Patino (Westworld) & David Wiener (Homecoming) sind die Schöpfer und Showrunner der Serie

Zur Besetzung von Assassin's Creed bei Netflix gibt es neue Infos

Diese Castmitglieder sind laut Variety neu dabei:

Und diese Stars in der Besetzung von Assassin's Creed waren schon bekannt:

Ebenfalls zum Cast gehören Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Nabhaan Rizwan, Ramzy Bedia und Corrado Invernizzi.

Die letzte Verfilmung des Sci-Fi-Stoffes scheiterte

Die Assassin's Creed-Serie ist bereits der zweite große Versuch, das Franchise im Live-Action-Format zu adaptieren. Der Kinofilm Assassin's Creed von 2016 mit Michael Fassbender spielte zum Teil im Spanien des 15. Jahrhunderts und war ein finanzieller Misserfolg.

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