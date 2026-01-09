Sci-Fi-Hit von Netflix ist nicht aufzuhalten: Das schaffen nur wenige Serien des Streamers

An dieser Serie kommt aktuell niemand vorbei. So konnte sich der Sci-Fi-Hit bereits den Weg in die Liste der erfolgreichsten Serien aller Zeiten kämpfen.

Stranger Things wurde vor wenigen Wochen offiziell zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten gekürt. Über neun Jahre und 5 Staffeln hinweg konnte die Serie konstant ein großes Publikum vor die Bildschirme ziehen und auch auf den letzten Metern hat der Hype nicht abgebrochen. Kein Wunder, dass Staffel 5 sich nun auch offiziell den Weg in die englischsprachige All Time Top 10 von Netflix gebahnt hat und dort Hits wie The Night Agent und In ewiger Schuld mühelos hinter sich lassen konnte.

Stranger Things Staffel 5 schießt auf Platz 9 der englischsprachigen All Time Top 10 von Netflix

Wenige Tage nach dem Eintreffen des großen Serien-Finales in der Silvesternacht zum 1. Januar 2026 hat Stranger Things 5 den wichtigen Meilenstein erreicht. In der englischsprachigen All Time Top 10 der Serien steht die aktuelle Staffel nun mit über 105,7 Millionen Views auf Platz 9 des Rankings. Die Harlan Coben-Serie In ewiger Schuld, die vorher den 10. Platz belegte, ist damit aus der Liste rausgefallen.

So sieht die englischsprachige All Time Top 10 bei Netflix aus (Stand: 9. Januar 2026):

Wie ein Blick in das Ranking zeigt, ist Stranger Things 5 nur wenige tausend Views davon entfernt, Titel wie Bridgerton Staffel 1 und 3 sowie Das Damengambit einzuholen. Da Netflix für seine All Time-Listen die Viewing-Zahlen innerhalb der ersten 91 Tage nach Veröffentlichung zählt, dürfen wir davon ausgehen, dass Stranger Things in den nächsten Wochen noch viele Plätze gutmachen wird. Ob Staffel 5 allerdings an die 4. Staffel herankommen wird, die aktuell mit über 140 Millionen Views den dritten Platz belegt, bleibt abzuwarten.

Stranger Things Staffel 5 stürzt bereits in den Netflix-Charts ab

Laut Flixpatrol hält sich Stranger Things Staffel 5 rund eine Woche nach Release des Finales in zahlreichen Ländern noch immer auf den vorderen Plätzen der Serien-Charts. Unter anderem in Deutschland ist jedoch bereits ein Abwärtstrend erkennbar: Hatte die Serie Anfang der Woche noch eisern den 1. Platz inne, steht Stranger Things 5 nun nur noch auf Platz 4 der Charts. Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieser Trend letztendlich auf die All Time-Liste von Netflix auswirken wird.

Mehr:

Fans dürfen sich hingegen auf gleich mehrere neue Projekte aus dem beliebten Netflix-Universum freuen. Schon am 12. Januar 2026 startet der Dokumentarfilm Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 bei Netflix. Ebenfalls noch 2026 soll uns darüber hinaus die animierte Spin-off-Serie Stranger Things: Tales From '85 erreichen, die zwischen den Staffeln 2 und 3 der Hauptserie spielt und einige unserer geliebten Figuren wie Elfi und Mike zurückbringt.

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach 5 Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?

