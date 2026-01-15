Sci-Fi-Hit von Netflix ist nicht aufzuhalten – nur 5 andere Serien des Streamers waren jemals erfolgreicher

Seit Wochen hält diese Serie die Welt in Atem. Im Ranking der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten klettert sie nun immer weiter nach vorn.

Die 5. Staffel von Stranger Things hat über drei Jahre auf sich warten lassen, vor wenigen Wochen ist die Finalstaffel der Hit-Serie endlich bei Netflix eingetroffen. Kein Wunder, dass sie dort massive Wellen geschlagen hat und ein Millionenpublikum vor die Bildschirme ziehen konnte. So wurde Stranger Things mit ihren 5 Staffeln nicht nur zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten gekürt, auch hat sich die neueste Season ihren Weg in die englischsprachige All Time Top 10 der Serien gebahnt. Dort ist sie nun weiter auf dem Vormarsch.

Stranger Things zieht an Bridgerton vorbei: Staffel 5 steht auf Platz 6 der All Time Top 10 von Netflix

Während Stranger Things 5 bereits vor wenigen Tagen die Harlan Coben-Serie In ewiger Schuld aus der englischsprachigen All Time Top 10 kicken konnte, macht die neue Staffel des Sci-Fi-Hits nun einen Platz nach dem anderen gut. Aktuell steht sie mit 115 Millionen Views auf Platz 6 der Rangliste und ist somit an weiteren Titeln wie der 1. Staffel von Bridgerton vorbeigezogen.

So sieht die englischsprachige All Time Top 10 bei Netflix aus (Stand: 15. Januar 2026):

Ein Blick ins Ranking lässt erahnen, dass es schon in wenigen Tagen weitere Rekorde für Stranger Things 5 zu vermelden geben wird. Denn die Staffel ist aktuell nur knapp 600.000 Views davon entfernt, Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer den 5. Platz streitig zu machen. Auch Wednesday Staffel 2 sollte ein erreichbares Ziel bilden, das Stranger Things 5 in kommenden Wochen noch einholen kann. Für das Ranking werden schließlich dieeinbezogen. Stranger Things 5 hat hier also noch bis März Zeit, Menschen vor die Bildschirme zu ziehen.

Auf internationaler Ebene, die nicht-englischsprachige Serien einbezieht, muss sich Stranger Things 5 übrigens noch hinter Squid Game einordnen. Staffel 1 steht mit über 265 Millionen Views sogar noch vor Wednesday Staffel 1. Staffel 2 konnte 192 Millionen Views erreichen, Staffel 3 kam auf 145,8 Millionen Views.

Stranger Things hält sich weiterhin in den aktuellen Serien-Charts

In Deutschland steht Stranger Things 5 noch immer in der Top 5 der aktuellen Serien-Charts, auch in zahlreichen weiteren Ländern hält sich die Staffel laut Flixpatrol in den Top 10. Darüber hinaus konnte das Serien-Universum mit dem Dokumentarfilm Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 kürzlich neue Erfolge feiern, der es in Deutschland auf Platz 2 der Film-Charts geschafft hat.

Mehr:

Als Nächstes dürfen sich Fans auf die animierte Spin-off-Serie Stranger Things: Tales From '85 freuen, die noch 2026 bei Netflix starten soll. Ein weiteres Spin-off aus dem Serien-Universum ist in Arbeit.

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach fünf Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?

