Sci-Fi-Hit von Netflix ist nicht aufzuhalten: Nur noch 3 andere Serien waren erfolgreicher

Fast zehn Jahre lang hat uns diese Serie bei Netflix begleitet. Ihr großes Finale hat dementsprechend viele Menschen vor die Bildschirme gezogen und kämpft sich in der All Time Top 10 langsam nach vorn.

Das Stranger Things-Finale ist vor wenigen Wochen bei Netflix eingetroffen und hat für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Während nicht alle Fans damit zufrieden waren, zog die 5. Staffel des Sci-Fi-Hits dennoch Millionen von Menschen vor die Bildschirme. Im Ranking der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten kann sich die Staffel nun immer weiter nach vorne kämpfen. Während sie vor einer Woche noch auf Platz 6 stand, ist der Weg aufs Treppchen nun nicht mehr weit.

Stranger Things Staffel 5 steht auf Platz 4 der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten

In der All Time Top 10 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten hat es Stranger Things Staffel 5 nun mit über 120,1 Millionen Views auf den vierten Platz geschafft. Damit konnte die Serie nicht nur den Thriller-Hit Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer verdrängen, der zuvor den 5. Platz innehatte, sondern auch die erst letztes Jahr erschienene 2. Staffel von Wednesday.

Das ist die englischsprachige All Time Top 10 der Netflix-Serien:

Wie ein Blick in die Liste zeigt, waren die Abstände zwischen den Plätzen 8 und 4 nicht allzu hoch, brauchte es dort nur 10 Millionen Views um deutlich weiter nach vorne zu springen. Der nächste Meilenstein wäre für Stranger Things Staffel 5 nun erst mit über 20 Millionen weiteren Views erreicht. Dann könnte die Serie sich selbst schlagen und mit Staffel 5 die 4. Staffel überholen.

Da die Viewingzahlen innerhalb der ersten 91 Tage nach Veröffentlichung bei Netflix erfasst werden, hat das Stranger Things-Finale jedoch noch bis Ende März Zeit, weitere Views zu sammeln. Wir dürfen also gespannt sein, welches Endergebnis wir zu diesem Zeitpunkt verkünden dürfen.

Stranger Things geht bei Netflix noch 2026 weiter

Stranger Things-Fans dürfen sich dazu noch dieses Jahr auf Nachschub aus dem beliebten Serien-Universum freuen. Nachdem am 12. Januar 2026 bereits der Dokumentarfilm Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 erschienen ist, steht bei Netflix bereits die animierte Spin-off-Serie Stranger Things: Tales From '85 in den Startlöchern. Diese spielt zwischen Staffel 2 und 3 der Hauptserie und bringt einige bekannte Figuren aus Hawkins wie Elfi, Mike und Dustin zurück.

Darüber hinaus erwartet Fans noch eine weitere Spin-off-Serie bei Netflix, die sich jedoch noch in den Kinderschuhen befindet. Darin soll es um den Stein gehen, den der junge Henry Creel einst in der Höhle in Nevada fand, und der die Verbindung zum Mind Flayer ausgelöst hat. Die noch unbetitelte Serie hat aktuell jedoch noch keinen Starttermin.

Wie wir das Stranger Things-Finale fanden, hört ihr in unserem Podcast:

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach fünf Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?

