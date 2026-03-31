Sci-Fi-Horror mit 96 Prozent bei Rotten Tomatoes: Deshalb ist auch die 4. Staffel von From ein Muss [Anzeige]

Zum Start von Staffel 4 wissen die größten Serienfans längst, was sie an der mitreißenden Mystery-Serie From haben. Aber auch andere können sich von dem Horror-Sci-Fi-Mix noch zum Staunen bekehren lassen.

Am 20. April 2026 kehrt endlich eine echte Sci-Fi-Horror-Sensation auf unsere Bildschirme zurück: From startet bei Paramount+ in die 4. Staffel und hat in 10 neuen Folgen wieder jede Menge aufgestellte Nackenhaare und Rätselhinweise für Serienfans im Gepäck.

Monster und Mystery als einmaliges Serienerlebnis: From startet in die packende 4. Staffel

Nicht ohne Grund kann From bei Rotten Tomatoes einen beeindruckenden Kritiken-Schnitt von 96 Prozent vorweisen. Unter Serienfans hat sich längst herumgesprochen, dass hier ein Grusel-Hit der Extraklasse wartet. Aber auch jetzt ist der Neueinstieg in die Serie bei Paramount+ noch möglich, die im Staffel 4-Trailer erneut Hochspannung hoch zehn verspricht.

From spielt in einer geheimnisvollen Kleinstadt in den USA. Wer hier einmal ankommt, kann die Ortschaft scheinbar nie wieder verlassen. Sheriff Boyd Stevens (Lost-Star Harold Perrineau) versucht, die verängstigte Gemeinschaft zusammenzuhalten, doch trotzdem gibt es immer wieder Tote. Der Grund: Nachts wird der Ort von Monstern heimgesucht, die nur an der Oberfläche eine menschliche Hülle zur Schau stellen ...

Schaut hier den Trailer zur 4. Staffel From:

From - S04 Teaser (Deutsch) HD

In Staffel 4 rückt die vom Schicksal zusammengewürfelte Gruppe der Wahrheit immer näher. Doch wollen sie überhaupt Antworten finden, wenn diese schrecklicher als alles Vorstellbare sein könnten? "Wissen hat einen Preis", prangt im Trailer bereits unheilschwanger auf einer Scheunenwand. Hat der Mann in Gelb diese Drohung verfasst? Können Jade (David Alpay) und Tabitha (Catalina Sandino Moreno) endlich einen Weg nach Hause finden? Und ist die Veränderung in Boyd noch aufzuhalten? Diese und mehr Türen stößt die neue Season auf.

Warum sich From für Sci-Fi-, Horror- und überhaupt alle Serienfans lohnt

Die halbe Freude an From besteht natürlich im Rätselspaß am düsteren Mysterium, das die Figuren und ihre Schicksale umgibt. Zwischen Spekulationen zu Zeitreisen, Portalen und Reinkarnationen ist die Serie immer wieder überraschend blutig, verliert aber nie ihre Charaktere aus dem Blick.

Damit wirkt From wie eine Mischung aus The Walking Dead und Lost und ist doch etwas ganz Eigenes, Grenzüberschreitendes. Die hungrigen, unheimlich grinsenden Gegenspieler, die auf ihrer nächtlichen Jagd auch vor Kindern nicht Halt machen, sind sowieso ein erstklassiger Nervenkitzel für sich.

Kurzum bietet From alles, was das Herz von Serienfans erfreut: Mystery-Rätsel, die immer neue Haken schlagen, Grusel, der durch Mark und Bein geht, und Menschen, an deren Seite man gern mitfiebert – ohne sie je ganz in Sicherheit zu wissen.

Wenn ihr die erste Folge der neuen Staffel vor allen anderen im Kino erleben wollt, könnt ihr noch bis zum 10. April an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Mit etwas Glück ergattert ihr 1x2 Tickets für die exklusive Preview am 15. April 2026 in Berlin.