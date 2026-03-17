Sci-Fi-Horror-Reihe mit genialem Konzept wird fortgesetzt – mit dem Star, der letztes Jahr Millionen schockierte

Mit A Quiet Place 3 wird eine der genialsten Sci-Fi-Horror-Reihen überhaupt fortgesetzt. Mit dabei sind jetzt drei neue Stars – bekannt aus Blood & Sinners, A House of Dynamite und The Mandalorian.

Guter Sci-Fi-Horror braucht keinen Lärm. Das beweist seit acht Jahren die A Quiet Place-Reihe, in der grausame Aliens die Reste der Menschen per Gehör jagen. Mit A Quiet Place 3 wird bald der dritte Teil des genialen Franchise in Produktion gehen. Regisseur John Krasinski hat jetzt drei neue Stars enthüllt: Blood & Sinners-Star Jack O'Connell, Jason Clarke (A House of Dynamite) und Katy O'Brian (The Mandalorian).

Sci-Fi-Horror besetzt Jack O'Connell: Seine Blood & Sinners-Szenen sind unvergesslich

Auf Instagram teilte Krasinski ein Bild der A Quiet Place 3-Drehbücher mit den Namen der Stars, für die sie bestimmt sind. Neben Franchise-Veteranin Emily Blunt (Sicario) und Teil 2-Neuzugang Cillian Murphy (Oppenheimer) finden sich dort auch O'Connell, Clarke und O'Brian. Der Regisseur schrieb:

Stolz darauf, Teil der A Quiet Place-Familie zu sein. Der alten und der neuen! Los geht's!

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Horror-Fans werden sich insbesondere über O'Connells Besetzung freuen: Durch seine Rollen in 28 Years Later: The Bone Temple und Blood & Sinners hat er sich vielen ins Gedächtnis gebrannt. Insbesondere eine Tanzszene, in der O'Connell eine irische Volksweise anstimmt, ist unvergesslich.

Seht hier die Szene aus Blood & Sinners auf YouTube:

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Genaue Details zur Story von Teil 3 sind bisher noch unter Verschluss. Laut Variety ließ Krasinski in einer frühen Version seines Instagram-Post außerdem den Song "One Last Time" aus dem Musical Hamilton laufen – in Hinweis darauf, dass es sich womöglich um den letzten Film der Hauptreihe handelt.

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Wann kommt A Quiet Place 3 ins Kino?

A Quiet Place 3 wird am 29. Juli 2027 in den deutschen Kinos erscheinen. Neben den drei Hauptfilmen existiert seit 2024 das Spin-off A Quiet Place: Tag Eins.

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