Sci-Fi-Klassiker soll ein Remake bekommen: Er gilt als einer der besten Endzeit- und Cyberpunk-Filme überhaupt

Eine klassische Science-Fiction-Dystopie aus den 80er Jahren soll neu aufgelegt werden. Doch ein Remake wird in große Fußstapfen treten müssen.

Er gilt als einer der klassischen 80er-Sci-Fi-Filme und wurde von der Moviepilot-Community auf Platz 9 der besten Endzeit-Filme und Platz 7 der besten Cyberpunk-Streifen gewählt. Die Rede ist natürlich von John Carpenters Escape from New York, hierzulande besser bekannt als Die Klapperschlange.

Bisher hat es niemand gewagt, den Film neu aufzulegen. Schließlich wäre es ungeheuerlich schwierig, den unsagbar coolen Kurt Russell als Snake Plissken zu ersetzen. Nun soll aber genau das passieren.

StudioCanal plant Sci-Fi-Remake von Die Klapperschlange

Wie Variety von der CinemaCon in Las Vegas berichtet, plant StudioCanal einen neuen Escape from New York-Film mit neuem Hauptdarsteller und mutmaßlich neuem Regisseur. Weitere Infos sind bisher nicht bekannt. Sofern man sich an das Original von 1981 hält, wird sich aber auch das neue Endzeit-Abenteuer um einen inhaftierten Special Forces-Soldaten drehen, der sich für seine Entlassung aus dem dystopischen Gefängnis in Manhattan auf einen Deal einlässt: Er soll den entführten US-Präsidenten retten.

Trotz des großen Kultstatus von Die Klapperschlange hat es bisher kein Remake oder Reboot gegeben. Was nicht bedeutet, dass es keine Versuche gab, den Sci-Fi-Klassiker für ein modernes Publikum aufzuwärmen. So sollen sich in der Vergangenheit Filmemacher wie Robert Rodriguez und Brett Ratner die Zähne daran ausgebissen haben. Als neuer Snake waren angeblich schon Leute wie Jeremy Renner, Tom Hardy und Jason Statham im Gespräch.

Ein französischer Abklatsch namens Lockout kam 2012 mit Guy Pearce in die Kinos und wurde später erfolgreich von John Carpenter verklagt.

Und natürlich müssen wir an dieser Stelle auch das Sequel Flucht aus L.A. erwähnen, das dem Originalfilm in jeder Hinsicht unterlegen ist. Da sind sich auch ziemlich alle einig, bis auf einen: Carpenter selbst hält seine Fortsetzung für 10-mal besser.

Wo kann man die beiden Sci-Fi-Klassiker streamen?

Ob diesmal was aus der anvisierten Sci-Fi-Neuauflage von Die Klapperschlange wird, muss sich zeigen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch aber die beiden Originalfilme mit Kurt Russell als Endzeithaudegen Snake gönnen. Teil 1 gibt es nur beim Amazon-Kanal Moviecult in der Flat, ansonsten als Leih- und Kauftitel. Teil 2 findet ihr bei Paramount+ und Sky/WOW im Abo.