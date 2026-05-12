Sci-Fi-Klassiker vom Jurassic Park-Erfinder soll neu aufgelegt werden: Führt Steven Spielberg Regie?

Der Jurassic Park-Drehbuchautor schreibt die Sci-Fi-Neuauflage eines weiteren Michael Crichton-Romans über einen gefährlichen Vergnügungspark. Jetzt fehlt nur noch Spielberg auf dem Regiestuhl.

Lange bevor Michael Crichton die Vorlage zu Jurassic Park schrieb, lieferte er das Drehbuch zum Sci-Fi-Film Westworld ab, der sich ebenfalls um einen tödlichen Vergnügungspark der dystopischen Art dreht und sogar von Crichton inszeniert wurde. David Koepp, der Crichtons Dino Park damals in Drehbuchform brachte, soll nun nach der Serie Westworld eine weitere Neuauflage der Story zu Papier bringen.

Ein bestimmter Satz aus dem Exklusivbericht von Deadline lädt zusätzlich zu Spekulationen ein, dass Regielegende Steven Spielberg erneut zum Dritten im Sci-Fi-Bunde werden könnte.

Inszeniert Steven Spielberg das Westworld-Remake vom Jurassic Park-Drehbuchautor?

Bei Deadline heißt es in der Berichterstattung zum neuen Westworld-Film von Warner: "Koepp schreibt das Drehbuch und ein bedeutender Filmemacher ist im Gespräch." Da liegt Spielberg schon relativ nahe, nicht nur wegen der Jurassic Park-Connection, sondern weil die Science-Fiction immer noch sein Lieblingsgenre zu sein scheint. Diesen Sommer kommt schließlich am 10. Juni sein neuster UFO-Streifen Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit in die Kinos, zu dem es jetzt auch einen aufschlussreicheren Teaser-Trailer gibt.

Westworld dreht sich in den beiden bisherigen Versionen um einen futuristischen Vergnügungspark mit verschiedenen Themenwelten, in denen sich Menschen nach Belieben mit den humanoiden Robotern amüsieren können. Dann kommt es zum Aufstand der Maschinen.

Im Originalfilm ist Yul Brynner als mechanischer Revolverheld zu sehen, in der HBO-Serie spielt Evan Rachel Wood eine der zentralen Maschinenpersonen, die sich gegen ihre Macher auflehnen. Zum Cast des neuen Warner-Projekts ist noch nichts bekannt, es steht noch ganz am Anfang der Entwicklung.

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Kann man die bisherigen Westworld-Versionen irgendwo streamen?

Ja, den Michael Crichton-Film von 1973 findet ihr bei HBO Max in der Streaming-Flat, die vier Staffeln der HBO-Serie von 2016 liegen bei Sky/WOW im Abo vor.