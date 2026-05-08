Sci-Fi-Meisterwerk neu bei Amazon Prime: Scarlett Johansson in ihrer besten und verstörendsten Rolle

Bei Amazon Prime könnt ihr gerade einen Sci-Fi-Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle streamen, wie es ihn vermutlich kein zweites Mal gibt. Ein ganz großer Geheimtipp.

Mit Black Widow (und einer Disney-Klage) hat sich Scarlett Johansson nach über zehn Jahren aus dem Marvel Cinematic Universe verabschiedet. Zwischen ihren verschiedenen Auftritten in den MCU-Blockbustern gab es viele weitere Filme mit der Schauspielerin zu entdecken, die sich teilweise kaum radikaler von dem unterhaltsamen Comicfilm-Spektakel unterscheiden könnten.

Dazu gehört auch Under the Skin von 2013, den ihr aktuell noch bei Amazon Prime im Abo streamen könnt. Wir haben Jonathan Glazers Science-Fiction-Meisterwerk auf Platz 4 unserer 100 Lieblingsfilme der 2010er Jahre gewählt. Grund genug, um euch den Film mal wieder ans Herz zu legen!

In Under the Skin wird Scarlett Johansson zum verführerischen Alien

Von Anfang an lässt sich der mysteriöse Film von Jonathan Glazer kaum begreifen. Was sich zumindest nach kurzer Zeit als eine Art Handlung herausschält, ist ein in der Gestalt von Scarlett Johansson getarntes Alien. Das fährt in einem Van durch das schottische Glasgow, um willige Männer zu verführen, ins Fahrzeug zu locken und schließlich in pechschwarzen Nicht-Räumen auszulöschen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Under the Skin:

Unter The Skin - Trailer (Deutsch) HD

Die rätselhafte Story von Under the Skin wird dazu in befremdlichen Bildern und Klängen präsentiert, die manchmal an surreale Albtraum-Visionen eines David Lynch erinnern. Glazers Stil ist trotzdem eigenständig genug, um den Eindruck zu vermitteln, dass wir unsere Welt hier durch außerirdische Augen in einem völlig neuen Licht betrachten können.

Scarlett Johanssons mutige Under the Skin-Performance ist bemerkenswert

Neben den verstörenden Szenen mit Scarlett Johansson als Alien-Gottesanbeterin im Species-Stil entwickelt sich Under the Skin immer mehr zur bitteren Parabel über die menschliche Ablehnung des Fremden sowie zum Sci-Fi-Sinnbild von Isolation und Einsamkeit.

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Gerade im Kontext ihrer MCU-Auftritte erscheint Under the Skin aber vor allem wie ein schauspielerischer Befreiungsschlag für Scarlett Johansson. Mit vollstem Körpereinsatz und einer Mimik, die das außerirdische Wesen ihrer Figur perfekt vermittelt, spielt Johansson großartig ihre verstörendste Rolle überhaupt.

Nachdem sie im viel zu lange aufgeschobenen Black Widow-Solofilm manchmal wie eine Nebenfigur im eigenen Film wirkte, zeigt ein Meisterwerk wie Under the Skin, auf was für Rollen wir uns von der Schauspielerin hoffentlich in Zukunft wieder freuen dürfen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2021 bei Moviepilot veröffentlicht.