Sci-Fi-Rückkehr nach 8 Jahren: Erstes Poster zum neuen Tribute von Panem-Film zeigt die verfeindeten Parteien und der Trailer ist auch nicht mehr weit

Das Hunger Games-Universum wird dieses Jahr mit einem neuen Film ausgebaut. Jennifer Lawrence kehrt nicht zurück. Dafür erfahren wir die Vorgeschichte von Die Tribute von Panem.

Acht Jahre nach dem Finale von Die Tribute von Panem kündigt sich ein neuer Film aus dem beliebten Science-Fiction-Universum an, das auf die gleichnamige Buchreihe von Suzanne Collins zurückgeht. Mit einer klassischen Fortsetzung haben wir es allerdings nicht zu tun. Stattdessen tauchen wir tief in die Vergangenheit ein.

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes erzählt die Vorgeschichte von jener Figur, gegen die Jennifer Lawrence in den Hunger Games-Filmen in den Kampf zieht: Coriolanus Snow. Bevor dieser zum Präsident wird und Panem unterdrückt, macht er als 18-Jähriger eine prägende Erfahrung bei den Hungerspielen.

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes: Das erste Poster zur Sci-Fi-Rückkehr kündigt den Trailer an

Die zehnten Hungerspiele bilden den Rahmen von Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes. Neben dem jungen Coriolanus Snow (Tom Blyth) spielt die Tributin Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) aus dem armen Distrikt 12 eine wichtige Rolle. Sie wird Coriolanus als Protegé zugeteilt, wovon dieser nicht sehr begeistert ist.

Leonine Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes

Obwohl Jennifer Lawrence im neuesten Panem-Film fehlt, steht das erste Poster ganz in der Tradition der vorherigen Filme. Erneut wird mit symbolisch aufgeladenen Tieren gearbeitet. War es bei Katniss Everdeen der Spotttölpel, der den Funken der Revolution entfachte, treffen dieses Mal ein Singvogel und eine Schlange aufeinander, die stellvertretend für die zwei Lager der dystopischen Erzählung stehen.

Nach der Veröffentlichung des Poster ist der erste Trailer zu Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes nicht mehr weit. Auf Twitter verrät Nina Jacobson, die die Reihe seit dem ersten Teil begleitet, dass der Trailer ganz nah ist.

Wann startet der neue Die Tribute von Panem-Film im Kino?

Bis Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes in den deutschen Kinos startet, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Erst am 11. November 2023 können wir in die Welt von Panem zurückkehren.

