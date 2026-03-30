Sci-Fi-Sensation jetzt offiziell erfolgreichster Hollywood-Film des Jahres – und das ist nicht der einzige Rekord

Der erste Box-Office-Überflieger des Jahres steht fest. Mit dem Sci-Fi-Spektakel Der Astronaut – Project Hail Mary haben Amazon und Sony den bisher größten Hollywood-Film des Jahres gelandet.

Bereits an seinem ersten Wochenende eroberte Der Astronaut – Project Hail Mary die Spitze der Kinocharts. Sieben Tage später thront das actiongeladene wie berührende Sci-Fi-Abenteuer mit Ryan Gosling und Sandra Hüller in den Hauptrollen dort immer noch – und kann gleich mehrere Rekorde für sich verbuchen.

Der Astronaut – Project Hail Mary triumphiert an seinem zweiten Wochenende in den Kinocharts

Die erste spannende Zahl stammt aus den USA, wo Der Astronaut an einem zweiten Wochenende beachtliche 54,5 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Wie der Hollywood Reporter berichtet, handelt es sich hierbei nur um einen Rückgang von nur 32 Prozent zur Vorwoche. Das sieht man auf Blockbuster-Level selten.

Der Astronaut läuft damit aktuell sogar besser als Vorzeige-Blockbuster wie Dune: Part Two (2024) und Oppenheimer (2023). Die waren an ihren ersten Wochenenden ähnlich erfolgreich (beide haben um die 82 Millionen US-Dollar eingespielt), fielen an ihrem zweiten Wochenende allerdings um 44 bzw. 43 Prozent ab.

Weltweit hat Der Astronaut nun die 300-Millionen-Marke überschritten, was ihn zum bislang erfolgreichsten Hollywood-Film des Jahres macht. Nur der aus China stammende Pegasus 3 lief mit 610 Millionen US-Dollar noch besser. Laut Prognosen könnte der Astronaut bis zum Ende seiner Kinoauswertung an diese Zahl anschließen.

Aus Deutschland stammen 8,7 Millionen US-Dollar, wie Deadline schreibt. Das deutsche Branchenmagazin The Sport schlüsselt die neuen Zahlen von Der Astronaut genauer auf. Am zweiten Wochenende wurden knapp 230.000 Tickets verkauft, was einer Steigerung von zehn Prozent entspricht. Insgesamt wurden 585.000 Tickets verkauft.

Der Astronaut – Project Hail Mary ist der erfolgreichste Film von Amazon MGM Studios

Wie Variety anmerkt, müsste Der Astronaut 500 Millionen US-Dollar einspielen, um schwarze Zahlen zu schreiben. Gedeckt wären damit Produktionskosten von 200 Millionen US-Dollar und die zusätzlichen Ausgaben für das Marketing. Zudem gilt zu beachten, dass die Einnahmen mit den Kinos geteilt werden.

Für Amazon MGM Studios, die den Film in Zusammenarbeit mit Sony vertreiben, ist Der Astronaut jetzt schon ein Riesenerfolg. Kein anderer Titel des Studios konnte mehr als 300 Millionen US-Dollar einspielen. Bisheriger Rekordhalter war der 2023 veröffentlichte Creed III, der es auf 276 Millionen US-Dollar gebracht hat.

Was den Erfolg von Der Astronaut noch bemerkenswerter macht: Wir haben es hier mit keinem Sequel, Prequel oder Spin-off zu tun. Zwar hat der Film eine Romanvorlage im Rücken. In der gegenwärtigen Blockbuster-Landschaft zählt er jedoch als einer der wenigen "Originale", die ohne große Franchise-Anbindung gezündet haben.

Auch für Ryan Gosling ist Der Astronaut ein Triumph. Denn trotz seiner Bekanntheit wurde sein Status als Leading Man, der zuverlässig Menschen ins Kino bringt, in der Vergangenheit öfter angezweifelt. Ausschlaggebend dafür waren finanziell enttäuschende Filme wie The Fall Guy, Blade Runner 2049 und The Nice Guys.

Der Astronaut – Project Hail Mary läuft seit dem 19. März 2026 im Kino.