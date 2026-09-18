Sci-Fi-Sequel mit Will Smith soll noch kommen: Jetzt verspricht der Autor von I Am Legend 2, das größte Ärgernis nicht zu wiederholen

Im Sci-Fi-Endzeitfilm I am Legend mussten viele dran glauben. Ein Tod regte die Leute beim Ansehen des Will Smiths-Films aber besonders auf. Das soll nicht noch mal passieren.

Sci-Fi-Fans haben meist eine ganze Liste an Wünschen, wenn es um Sequels zu beliebten Filmen geht. So vermutlich auch bei I Am Legend 2, der den fast schon 20 Jahre alten Originalfilm irgendwann fortsetzen soll. Autor Akiva Goldsman, der sich gerade auch zum potenziellen Sci-Fi-Ableger Star Trek: Year One geäußert hatte, versprach jetzt schon etwas für viele sehr Wichtiges für den zweiten Teil.

Sci-Fi-Sequel I am Legend 2 wird keine Hunde mehr sterben lassen

Im Interview mit der Radio Times gibt Goldsman zu, bei Teil eins einen großen Fehler begangen zu haben, als er Sam, den Schäferhund von Will Smiths I am Legend-Filmfigur, sterben ließ.

Ich fürchte, ich würde den Backlash nicht überleben, falls wir noch einen Hund töten. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir zwischen der Eröffnungsszene und der nächsten Szene fast alle auf dem Planeten getötet haben. Das war in Ordnung. Du tötest einen Hund – ich hatte noch nie so viele Abgänge während Testvorführungen.

Ein Versprechen, das sicherlich auch John Wick zu schätzen weiß. I Am Legend 2 ist seit Jahren im Gespräch und wird auch Will Smith zurückbringen, obwohl er in Teil eins gestorben ist. Die einfache Lösung: Man wird einfach das Kino-Ende des Films ignorieren und sich stattdessen auf das Heimkino-Finale berufen. Es wäre nicht der erste Horrorfilm, der unliebsame Entwicklungen ignoriert, meist ist es aber Praxis bei Slasher-Sequels.

Der Weg bis zu den Dreharbeiten des Sci-Fi-Horrors gestaltet sich schwierig, aber das lässt Goldsman nicht die Hoffnung aufgeben.

Ich bin auf eine Reihe von Hindernissen gestoßen, von denen ich nicht zulassen werde, dass sie mich besiegen. Das ist die Wahrheit in diesem Fall. Wir machen weiter. Wir versuchen es. Wir tun alles, was wir können, um es fertigzubekommen.

Den Originalfilm könnt ihr in der Zwischenzeit bei Prime Video oder HBO Max im Abo streamen. Und falls ihr euch sonst noch für Sci-Fi-Projekte in Serienform interessiert, haben wir hier direkt etwas im Streamgestöber für euch:

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Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2027 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

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Die kommenden Sci-Fi-Highlights 2026 und 2027 umfassen neben Amazons Blade Runner-Serie und Netflix’ Videospiel-Adaption Assassin’s Creed auch das Cyberpunk-Epos Neuromancer sowie die Fortsetzungen genialer Sci-Fi-Hits wie Silo, Paradise und Fallout. Nachschub für Fans von Star Wars und Star Trek ist ebenfalls sicher.