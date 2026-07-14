Sci-Fi ist so viel mehr als Star Wars und Star Trek: Kaum eine Serie beweist das besser als das komplexe und gutbewertete Epos The Expanse, das ihr komplett auf Amazon Prime streamen könnt.

Bei Science-Fiction denken viele sofort an die beiden großen Kandidaten Star Trek und Star Wars. Allerdings durchleben beide Franchises aktuell stürmische Zeiten – während die neueren Star Wars-Film auch Jahre nach Erscheinen unter Dauerbeschuss stehen, befindet sich Star Trek nach mehreren Absetzung in der Krise.

Dabei gibt es längst Alternativen auf dem Markt: Zum Beispiel die Serie The Expanse, die nicht nur als beste Sci-Fi-Serie des Jahrtausends gehandelt wird, sondern mit ihren Bewertungen sogar an allen Star Trek-Serien und -Filmen vorbeizieht. Von der Moviepilot-Community erntet die Serie eine starke 8,1 bei knapp 2.500 Bewertungen – fast 300 Nutzer:innen erklären sie sogar zur Lieblingsserie. Und das zu Recht.

Komplett bei Amazon Prime: The Expanse zeigt uns eine komplexe Zukunft

The Expanse entführt uns in die Zukunft der Erde: Im 24. Jahrhundert bewohnt die Menschheit nicht nur unseren Planeten, sondern auch den benachbarten Mars sowie mehrere Arbeitskolonien in den Asteroidengürteln nahe Mars und Jupiter. Die Lage ist angespannt: Konflikte zwischen der Erde und dem militarisierten Mars drohen zu eskalieren und die sogenannten “Gürtler” der Arbeitskolonien lehnen sich immer schärfer gegen ihre Lebensumstände auf.

Inmitten dieser von Konflikten geprägten Welt treffen wir auf die Besatzung des kleinen Raumschiffes Rocinante, die unerwartet in die Geschehnisse verwickelt wird. Vor allem der hitzköpfige Querschläger James Holden (Steven Strait) mischt hier an vorderster Front mit. Gleichzeitig entfaltet sich im sogenannten Gürtel eine spannende Mystery-Verschwörung, der wir mit dem Privatdetektiv Joe Miller (Thomas Jane) auf den Grund gehen.

Ihr merkt schon jetzt: Mit The Expanse bekommt ihr mehrere Serien zum Preis von einer. Von Politdrama über Weltraum-Horror bis zu Crime Noir im All – im Laufe der sechs Staffeln begegnen wir verschiedensten Charakteren, die jeweils einen ganz eigenen Kampf ausfechten.

Das macht The Expanse so besonders

Die Serie basiert auf der Buchvorlage des Autorenduos Daniel Abraham und Ty Franck, die gemeinsam unter dem Namen James A. Corey schreiben. Bereits die Buchserie wurde für ihren hohen wissenschaftlichen Anspruch gelobt: Hier sehen wir hautnah, was mit Menschen passiert, die lange in geringerer Schwerkraft leben, wie schwierig es ist, in Schwerelosigkeit zu kämpfen und wie menschliche Körper nur mit künstlicher Hilfe gegen die massiven G-Kräfte einer Landung bestehen können.

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Die Sci-Fi-Serie greift die Sorgfalt der Buchvorlage auf und beeindruckt damit sogar eine Astrophysikerin auf YouTube . Obwohl die ersten drei Staffeln, die noch von Syfy produziert wurden, mit einem verhältnismäßig kleinen Budget von 4 bis 6 Millionen US-Dollar gearbeitet haben, fühlt sich jedes einzelne Szenario unfassbar greifbar und detailliert an. Mit Staffel 4 und der Übernahme durch Prime Video entsteht dann ein spürbarer Sprung: Hier liefern die ca. 15 Millionen US-Dollar pro Folge einigen Augenschmaus.

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Noch mehr Futter für Sci-Fi-Fans kommt

Von den insgesamt neun Büchern der Reihe wurden zwar nur sechs adaptiert, doch die Serie hat mit ihrer letzten Staffeln einen runden Abschluss gefunden, der trotz ein paar offener Geheimnisse ein befriedigendes Finale erzählt. Damit liefert sie eine absolute Seltenheit: Sechs runde Staffeln, eine geschlossen erzählte Geschichte.

Mit Captive’s War wird bald auch die neue Reihe der The Expanse-Macher auf Amazon Prime adaptiert und liefert neues Science-Fiction-fFutter aus einer ganz anderen Welt. Bis dahin könnt ihr alle 62 Episoden von The Expanse bei Amazon Prime im Abo streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals im Juli 2026 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn aktualisiert.