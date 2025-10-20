Eine Sci-Fi-Serie, die in Deutschland jahrelang bei Netflix zu sehen war, findet im Fernsehen ihren Abschluss. Hier erfahrt ihr alles zur TV-Ausstrahlung von Snowpiercer Staffel 4.

Nachdem Parasite-Regisseur Bong Joon-ho Anfang der 2010er Jahre die Snowpiercer-Geschichte ins Kino gebracht hat, eroberte diese zuletzt im Gewand einer episodischen Neuverfilmung die heimischen Bildschirme. Die Snowpiercer-Serie startete 2020 in den USA bei dem Sender TNT und wurde später von AMC übernommen.

In Deutschland fand die dystopische Sci-Fi-Erzählung über die letzten Menschen, die einer verheerenden Eiszeit in einem durch die Welt rasenden Zug trotzen, bei dem Streaming-Dienst Netflix ein Zuhause. Ausgerechnet das große Finale wird dort allerdings nicht mehr gezeigt. Snowpiercer endet im regulären Fernsehprogramm.

Alle Sendetemine zu Snowpiercer Staffel 4 bei Tele 5

Die 4. Staffel von Snowpiercer feiert in Deutschland bei dem Sender Tele 5 ihre Premiere. Ab heute, dem 20. Oktober 2025, sind die neuen Folgen jeden Montag im Doppelpack zu sehen. Los geht's um 22:15 Uhr mit dem Staffelauftakt. Die zweite Episode folgt um 23:20 Uhr. Die Wiederholungen laufen nachts um 02:40 Uhr und 03:25 Uhr. Danach müsst ihr eine Woche auf die nächsten beiden Kapitel warten.

Konkret gestaltet sich die Snowpiercer-Ausstrahlung bei Tele 5 wie folgt:

Folge 1 und 2 kommen am 20. Oktober 2025

kommen am 20. Oktober 2025 Folge 3 und 4 kommen am 27. Oktober 2025

kommen am 27. Oktober 2025 Folge 5 und 6 kommen am 3. November 2025

kommen am 3. November 2025 Folge 7 und 8 kommen am 10. November 2025

kommen am 10. November 2025 Folge 9 und 10 kommen am 17. November 2025

Auf eine baldige Netflix-Veröffentlichung solltet ihr nicht hoffen. Mit dem Wechsel von TNT zu AMC in den USA hat der Streamer hierzulande die Lizenz verloren und sich offenbar um keinen neuen Deal bemüht. Somit ist Tele 5 eure beste Anlaufstelle, um die 4. Staffel von Snowpiercer zu schauen und zu erfahren, wie die Geschichte zu Ende geht.

Der Snowpiercer brettert auf ein actiongeladenes Finale zu

Konkret setzt die Handlung der 4. Staffel neun Monate nach den vorherigen Ereignissen ein. Ein letztes Mal kreuzen sich die Wege der Züge Snowpiercer und Big Alice, während sich am Horizont neue Gefahren anbahnen. Einmal mehr steht das Überleben der Menschheit auf dem Spiel, gerade auch im Hinblick auf New Eden.

Genauso wie der damalige Film geht die Snowpiercer-Serie auf die französische Graphic Novel Le Transperceneige von Jacques Lob, Benjamin Legrand und Jean-Marc Rochette zurück, die hierzulande unter dem Titel Schneekreuzer erschienen ist.