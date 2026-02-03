Meister des Abenteuerkinos ist zurück: Sein neues Sci-Fi-Spektakel Good Luck, Have Fun, Don't Die erinnert an einen Mega-Netflix-Hit

Fluch der Karibik-Macher Gore Verbinski meldet sich mit einem rasanten Science-Fiction-Abenteuer zurück. Kann Good Luck, Have Fun, Don't Die an seine Erfolge anschließen?

116. Das ist eine ziemlich große Zahl. 116 Kaffees wären selbst für einen intensiven Besuch der Berlinale übertrieben, auch wenn ein Abstecher in die Notaufnahme manch Film im Programm des größten deutschen Festivals womöglich vorzuziehen wäre. Beim Science-Fiction-Spektakel Good Luck, Have Fun, Don't Die benötigt ihr keine Kaffee-Infusion, um bis zum Abspann durchzuhalten. Im Gegenteil.

Auf dem Regiestuhl des Berlinale-Beitrags sitzt Gore Verbinski. Der hat die (guten) Fluch der Karibik-Filme gedreht und ist ein Ausnahme-Talent, wenn es um Action geht, die einen in den Kinosessel drückt, bis man mit den Fasern verschmilzt. Dieser Drive setzt mit der ersten Minute von Good Luck... ein. Da unternimmt Sam Rockwell nämlich seinen 117. Versuch, die Welt zu retten.

In dem Science-Fiction-Film will Sam Rockwell die Welt vor einer KI retten

Oscar-Preisträger Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) spielt einen namenlosen Mann aus der Zukunft, der eines Abends in ein Diner in Los Angeles stolpert und den versammelten Gästen seine Vision verkündet. Schon 116 Mal wollte er die Welt vor einer künstlichen Intelligenz bewahren, die die Menschheit in den Abgrund stürzen wird. Jede Iteration des Timeloops startet in diesem Diner, mit dem Mann und einer Gruppe Fremder, die er rekrutiert.

116 Mal ist er gescheitert. Auch er braucht also den Drive, die Motivation, die reine Lust, mit der Gore Verbinski uns durch den knapp 10-minütigen Auftakt jagt. Ein augenscheinlich derangierter Typ in bizarrer DIY-Zeitreisen-Aufmachung, der einen hirnverbrannten Monolog von sich gibt. Dazu lauwarmer Kaffee, fragende Gesichter. Verbinski zaubert daraus einen der aufregendsten Momente des noch jungen Kinojahres, so entschlossen manövriert er das Publikum durch die Pointen und Twists, die die restlichen zwei Stunden des Films vorbereiten.

Diese übrigen zwei Stunden büßen etwas an Tempo ein, denn sobald der Mann aus der Zukunft seine Truppe gefunden hat, verwandelt sich Good Luck, Have Fun, Don't Die in eine Art Mini-Season von Black Mirror – nur eben in gut.

Der Fluch der Karibik-Regisseur tritt nicht in die Black Mirror-Falle

Während sich also Rockwells Zeitreisender mit den Rekruten zum Ursprung der KI aufmacht, lernen wir ein paar davon in Episoden aus ihrem Alltag kennen. Zazie Beetz und Michael Peña spielen beispielsweise Lehrkräfte, deren Schüler von ihren Smartphones fremdgesteuert werden. Juno Temples Susan wiederum verliert in einer außerordentlich bitteren Episode ihren Sohn bei einem Schulmassaker.

Allerdings wurden diese Tragödien dermaßen normalisiert, dass man die toten Kinder per Klontechnik neu auferstehen lassen kann. Das ist offenbar einfacher, als sich auf eine Änderung der Waffengesetze zu einigen. Als verbindendes Element offenbart sich neben der gemeinsamen Mission – wie sollte es in einer Dystopie anders sein – die Technik, die Menschen voneinander entfremdet.

Der Gipfel an zukunftspessimistischer Originalität wird in dem Drehbuch von Matthew Robinson folglich eher verfehlt. Den Umgang mit den Figuren von Beetz und Peña kann man zudem getrost als Definition von verschwendetem Talent bezeichnen. Und das Gefühl eines leicht zerfahrenen Episodenfilms ohne klaren emotionalen Fixpunkt schüttelt der Film nicht ab. Die Intensität eines 12 Monkeys geht Good Luck, Have Fun, Don't Die deswegen ab.

Der Trailer für Good Luck, Have Fun, Don't Die:

Good Luck, Have Fun, Don't Die - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dafür teilt Gore Verbinski mit den guten alten Karrierezeiten von 12 Monkeys-Regisseur Terry Gilliam eine chaotische Kreativität, der man sich schwer entziehen kann. Die einzelnen Episoden ähneln sowieso eher Appetitmachern, statt polemischen Traktaten über die Schrecklichkeit des Menschen. Ihnen fehlt die Zeit, um mit ihrer Vision zu langweilen. Das ist ein Vorteil, den Verbinskis Film im Vergleich zu Charlie Brookers artverwandtem Netflix-Hit Black Mirror ausspielt. Good Luck, Have Fun, Don't Die sagt dem billigen Zynismus einer handelsüblichen Black Mirror-Folge sogar den Kampf an.

116 ist nämlich nicht irgendeine Zahl. Das mal verspielte, mal witzige, mal tieftraurige Science-Fiction-Spektakel zelebriert das Scheitern, denn darin liegt zumindest der Versuch begründet, etwas zu ändern oder zu erschaffen. 116 oder eben 117 Mal, wenn es sein muss.

In seiner Rückkehr zum Kino nach fast zehn Jahren hat Verbinski einen filmischen Sci-Fi-Querschläger vorgelegt, den es anzusehen lohnt. Weniger rund als ein Fluch der Karibik oder Rango ist Good Luck, Have Fun, Don't Die. Weniger perfekt. Aber das macht diesen Film nur noch spannender, der dem Konformismus seiner KI-generierten Zukunft ein Hohelied auf den kreativen Prozess der Marke Mensch gegenüberstellt. Das bezieht sich auf die Rettung der Welt und natürlich auch auf wichtige Dinge. Das Filmemachen zum Beispiel.

Ich habe Good Luck, Have Fun, Don't Die im Rahmen der Berlinale 2026 gesehen, wo der Film in der Sektion Berlinale Special Gala läuft. Der deutsche Kinostart ist am 12. März 2026.