Sci-Fi-Thriller mit spektakulärer Alien-Invasion bekommt minutenlangen Applaus in Cannes: Jetzt gibt es den ersten Trailer zu sehen

In Cannes wird der über 2,5 Stunden lange Sci-Fi-Thriller Hope gefeiert. Er begeistert mit Alien-Horror, Star-Cast und spektakulären Actionsequenzen. Seht euch jetzt den Trailer an.

Beim Filmfestival in Cannes sorgte der koreanische Sci-Fi-Thriller Hope für besondere Aufmerksamkeit. Ganze sieben Minuten lang applaudierte das Publikum mit Standing Ovations und feierte damit den intensiven Alien-Horror von Regisseur Hong-jin Na. Nun wurde auch der erste Teaser-Trailer zum Film veröffentlicht.

Schaut hier den Trailer zum Sci-Fi-Thriller Hope:

Hope - Teaser Trailer (English Subs) HD

Sci-Fi-Thriller Hope begeistert mit spektakulären Actionszenen

Wie Deadline berichtete, wurde der Film nicht nur am Ende gefeiert, denn schon während der Vorführung brach das Publikum bei mehreren spektakulären Actionszenen in spontanen Applaus aus. Einen Vorgeschmack darauf sieht man auch im Trailer, wo ein Reiter durch einen dichten Wald flieht, während ein Alien in Zeitlupe von oben angreift.

Mit einer Laufzeit von 2 Stunden und 40 Minuten gibt der südkoreanische Filmemacher seiner Geschichte viel Zeit, um sich zu entfalten. Trotz der Begeisterung gibt Deadline-Reporter Tom Tapp zu bedenken:

Wäre der Film 20 Minuten früher zu Ende gewesen, wäre der Jubel wohl völlig ausgeartet. Die Begeisterung war da, aber etwas gedämpft.

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Hope erzählt Alien-Invasion mit internationaler Star-Besetzung

Hope spielt in einem abgelegenen Dorf nahe der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Als Jugendliche behaupten, einen Tiger gesehen zu haben, gerät der Ort zunehmend in Panik. Polizeichef Bum-seok (Jung-min Hwang) entdeckt jedoch schnell, dass hinter den mysteriösen Vorfällen offenbar etwas weitaus Unheimlicheres steckt.

Der Cast ist hochkarätig besetzt. Neben den koreanischen Stars Hwang (The Wailing - Die Besessenen), In-sung Jo (Escape from Mogadishu) und Squid Game-Fanliebling Hoyeon Jung spielen auch internationale Stars mit. Darunter befinden sich Alicia Vikander (Ex Mashina), Michael Fassbender (X-Men) und Taylor Russell (Bones and All).

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Wann genau Hope in die Kinos kommt, ist aktuell noch nicht bekannt. In Südkorea soll er im Sommer 2026 veröffentlicht werden. Die Vertriebsrechte wurden bereits international verkauft. MUBI übernimmt den Release in Lateinamerika und einigen europäischen Ländern, darunter auch Deutschland.