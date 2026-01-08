Science-Fiction-Filme 2026: Alle 20 Neustarts im Überblick – mit Dune 3 und dem neuen Spielberg

Einige vielversprechende Science-Fiction-Blockbuster erwarten uns dieses Jahr im Kino. Wir haben die wichtigsten Titel für euch aufgelistet, damit ihr keinen davon verpasst.

Auch 2026 dürfen wir in die unendlichen Weiten des Weltraums reisen, fremde Planeten erforschen und die ein oder andere Endzeitvision auf unserer eigenen Erde erleben. An vielversprechenden Science-Fiction-Filmen wird es uns in den nächsten zwölf Monaten garantiert nicht mangeln. Damit ihr einen ersten Überblick bekommt, haben wir die wichtigsten Titel in einer Liste zusammengetragen.

2026 wird ein ereignisreiches Jahr für Sci-Fi-Fans

Das Science-Fiction-Jahr 2026 verspricht, sehr abwechslungsreich zu werden. Steven Spielberg kehrt mit dem Sci-Fi-Mystery-Thriller Disclosure Day zu seinem Lieblingsgenre zurück und beschäftigt sich mit der Frage nach außerirdischem Leben. Darüber dürfte auch Ryan Gosling nachdenken, wenn er sich in Der Astronaut in den Sternen verliert, ehe uns Dune: Part Three den ultimativen Sci-Fi-Blockbuster vorsetzt.

2026 werden wir auch mehrere Endzeitvisionen auf der großen Leinwand durchspielen, angefangen bei Greenland 2, in dem Gerard Butler nach einem Kometeneinschlag eine neue Heimat für seine Familie sucht. Noch düsterer fällt die Apokalypse in 28 Years Later: The Bone Temple aus, ganz zu schweigen von der knallharten Dystopie, die wir in dem Prequel Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping erleben.

Ein weiteres großes Thema dieses Jahr ist Science-Fantasy: Star Wars kehrt nach langer Pause mit The Mandalorian and Grogu ins Kino zurück, wo ebenfalls die Schlachten von Mortal Kombat 2 und Masters of the Universe ausgetragen werden. Weitere Genre-Grenzgänger sind die Comicverfilmungen Avengers: Doomsday und Supergirl. Letztgenannter könnte auch als Guardians of the Galaxy-Film durchgehen.

Die Science-Fiction-Filme 2026 im Überblick:

Noch mehr Sci-Fi-Filme haben bislang keinen Start

Da wir uns erst ganz am Anfang des Jahres befinden, besitzen viele Filme noch keinen konkreten Starttermin. Gerade bei den Streaming-Diensten erfährt man oft erst wenige Wochen vorher, was wann wo erscheint. Netflix hat für dieses Jahr zum Beispiel noch den den Sci-Fi-Thriller 11817 von Louis Leterrier undatiert im Kalender stehen.

Weitere Titel, die noch keinen Start erhalten haben, sind der Sci-Fi-Horror Soulm8te (ursprünglich ein M3GAN-Ableger) und der actiongeladene The Dresden Sun mit Christina Ricci. Und dann gibt es noch Filme wie We Bury the Dead, die in Deutschland bisher nur auf Festivals, aber noch noch nicht regulär im (Heim-)Kino zu sehen waren.

Zum Weiterlesen: Alle Horrorfilme 2026 im Überblick

2026 dürfte somit sicherlich die ein oder andere Überraschung für Sci-Fi-Fans bereithalten. Nicht zuletzt wird es auf den anstehenden Festivals weitere Entdeckungen geben, von denen wir aktuell keinen blassen Schimmer haben, dass sie überhaupt existieren. Doch genau diese Entdeckungen machen ein Filmjahr so aufregend.