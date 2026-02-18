Scooby-Doo-Serie von Netflix findet ersten Star – sie spielte die Rolle bereits in einer anderen Verfilmung

Obwohl Scooby-Doo in fast 80 Jahren zahlreich adaptiert wurde, wagt sich Netflix erstmals an eine Realverfilmung im Serienformat. Jetzt wurde die erste Rolle im kultigen Ermittler-Team vergeben.

Netflix hat die erste Hauptdarstellerin für seine kommende Serie Scooby-Doo gefunden. Mckenna Grace wird Daphne Blake spielen. Das berichten Variety und Deadline , die laut interner Quellen von der Besetzung erfahren haben. Die Serie soll die Kennenlerngeschichte der vier Freunde und ihres sprechenden Hundes erzählen, die als Mystery Inc. übernatürliche Detektivgeschichten aufklären.

Bereits die zweite Daphne-Rolle für Mckenna Grace

Grace tritt mit der Rolle in die Fußstapfen von Sarah Michelle Gellar, die Anfang der 2000er in zwei Realverfilmungen erstmals die modebewusste Ermittlerin spielte. Tipps muss sie sich bei ihrer Kollegin wohl nicht holen, denn Grace lieh der Figur bereits im Animationsfilm Scooby! (2020) ihre Stimme. Dort sprach sie die junge Daphne, während Amanda Seyfried die erwachsene Rolle vertonte.

Um die vielbeschäftigte Schauspielerin kommt man dieses Jahr nicht herum, denn sie hat sich noch einen Platz in gleich zwei weiteren großen Franchisen gesichert: Scream 7 und Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping.

Netflix-Serie Scooby-Doo erzählt erstes Kennenlernen

Nach zahlreichen Adaptionen der Original-Zeichentrickserie von 1969 will Netflix die Geschichte nun in einer modernen Neuinterpretation erzählen. Im Mittelpunkt stehen die engen Freunde Shaggy und Daphne, die während ihres letzten Sommers im Ferienlager in ein unheimliches Rätsel verwickelt werden: Ein einsamer Dooge-Welpe wurde offenbar Zeuge eines übernatürlichen Mordes. Unterstützung erhalten sie von der wissenschaftsbegeisterten Velma und dem charismatischen Neuzugang Freddy.

Der Streamingdienst hatte das Projekt bereits im März 2025 mit einer Staffel mit einem Umfang von acht Episoden bestellt. Als Showrunner und Autoren fungieren Josh Appelbaum und Scott Rosenberg. Gemeinsam mit André Nemec und Jeff Pinkner sind sie außerdem die ausführenden Produzenten der Serie. Wann Scooby-Doo bei Netflix veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.