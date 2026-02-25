Scream-Ikone Neve Campbell erklärt, warum sie nicht bei Teil 6 dabei war: "Hätte nicht damit leben können"

Scream-Veteranin Neve Campbell kehrt in Teil 7 endlich wieder zur legendären Horror-Reihe zurück. Nun sprach sie einmal mehr darüber, warum sie dem Vorgänger eine Absage erteilte.

Seit Donnerstag läuft mit Scream 7 die Fortsetzung der kultigen Slasher-Reihe in unseren Kinos. Darin gibt es natürlich nicht nur ein Wiedersehen mit dem messerschwingenden Ghostface-Killer, sondern auch mit altbekannten Stars des Franchise, darunter Courteney Cox und Neve Campbell.

Letztere gehört in ihrer Rolle der Sidney Prescott seit dem legendären Erstling Scream – Schrei! aus dem Jahr 1996 praktisch zum Inventar der Horror-Reihe, setzte im zurückliegenden Teil Scream VI allerdings aus.

Die Gründe nannte sie bereits 2022 gegenüber Vanity Fair : Demnach wurde ihr ein aus ihrer Sicht dürftiges und wenig wertschätzendes Gehaltsangebot unterbreitet. Nun erklärte Campbell im Interview mit CBS Mornings noch einmal ihre damalige Entscheidung.

Neve Campbell erteilte Scream 6 eine Absage: "Kein gutes Gefühl dabei"

Zu ihrem Entschluss steht die Schauspielerin auch heute noch:

Als ich diese Entscheidung traf, konnte ich mir einfach nicht vorstellen, damit leben zu können, wenn ich am Set erscheinen würde. Ich hatte einfach kein gutes Gefühl dabei. Ich wusste, dass mein Wert für dieses Franchise größer war als das, was mir angeboten wurde. Für mich war es notwendig, diese Entscheidung zu treffen.



Es ging ihr allerdings nie darum, eine Art Pionierin für weibliche Kolleginnen zu werden, wie sie verriet:

Als ich mich dazu äußerte, ging es mir nicht darum, alle zu mobilisieren. Es war einfach meine damalige Wahrheit, und die Tatsache, dass die Leute hinter mir standen und ich so viel Unterstützung bekam, war schön. Und ich finde, dass auch andere Menschen diese Entscheidungen treffen müssen.

Anscheinend wurde ihre Gage für den neuen Teil deutlich in die Höhe geschraubt, denn in Scream 7 ist Neve Campbell wieder mit von der Partie. An ihrer Seite standen unter anderem Courteney Cox als Gale Weathers, Mason Gooding und Jasmin Savoy Brown als die Meeks-Martin-Zwillinge, Isabel May als Sidneys Tochter Tatum Evans sowie Joel McHale als Sidneys Mann Mark vor der Kamera.

Die Regie übernahm erstmals Kevin Williamson, der zuvor schon als Drehbuchautor des Originals wesentlichen Einfluss auf die Scream-Reihe hatte.

Ghostface ist zurück: Darum geht es in der Horror-Fortsetzung Scream 7

Sidney Prescott lebt mittlerweile glücklich mit ihrem Mann und ihrer Tochter in der US-Kleinstadt Pine Grove, wo sie ihre Vergangenheit als Lieblingsopfer mehrerer Ghostface-Killer hinter sich gelassen hat. Das denkt sie zumindest, denn wie sollte es auch anders sein: Erneut ist ein maskierter Mörder mit Messer unterwegs und hat es dieses Mal speziell auf Sidneys Tochter Tatum abgesehen.

Um den Albtraum endgültig zu stoppen, müssen die beiden die Identität des Psychopathen herausfinden und ihm – wie so oft – den Garaus machen. Wer wird am Ende die Oberhand behalten?

Scream 7 läuft seit dem 26. Februar 2026 in den deutschen Kinos.