Scrubs bricht Fans schon wieder das Herz: Ist es zwischen J.D. und Elliot wirklich für immer vorbei?

Die 1. Staffel des Scrubs-Revivals ist schon mehr als zur Hälfte vorbei und weiß immer wieder, wie man eingefleischte Fans emotional machen kann. Das gilt auch für Folge 5.

Das Scrubs-Revival hat Fans schon mehrfach in die sprichwörtliche Magengrube getreten – und das, obwohl es sich um eine Comedyserie handelt. Mit Turks (Donald Faison) herzzerreißendem Burnout im Auftakt etwa, oder der Tatsache, dass die Ehe von J.D. (Zach Braff) und Elliot (Sarah Chalke) in der Zeit seit der Originalserie Scrubs - Die Anfänger in die Brüche gegangen ist.

Aber bleibt das ewige Will-They-Wont-They-Paar des Sacred Heart Hospitals wirklich für immer getrennt? Folge 5 aus Staffel 10 (Mein Engel), die seit letztem Mittwoch bei Disney+ online ist, lässt Zweifel daran aufkommen und sorgt mit großen Gefühlen – mal wieder – für einen kardiologischen Notfall.

Sex und Pizza: Neue Scrubs-Folge macht nostalgisch für Romanze zwischen J.D. und Elliot

In der 5. Episode des Revivals zeigt sich, dass J.D. es nach der Trennung von Elliot schwer hat, sich auf Dates mit anderen Frauen einzulassen und spricht stattdessen lieber mit seiner KI-Freundin. Mit etwas Unterstützung von BFF Turk lässt der tagträumerische Chefarzt sich aber auf eine Verabredung mit der Harfenspielerin Lily (Gaststar Lisa Gilroy) ein, die J.D. kurzum zu sich nach Hause einlädt – und vielleicht nicht alle Tassen im Schrank hat. Doch eine Pizzaschachtel auf ihrem Bett bringt ihn mit aufkommenden Erinnerungen und altbekannten Gefühlen aus dem Konzept.

Nicht wenigen Scrubs-Fans ist die schicksalshafte Pizzabox sofort aufgefallen, bekunden einige im Subreddit . Schließlich handelt es sich dabei um eine Referenz auf den Beginn von J.D.s und Elliots Beziehung, als sie gerade erst als Nachwuchs-Docs im Sacred Heart angefangen hatten. Genauer gesagt spielt die Schachtel auf Staffel 1, Folge 15 (Meine Beziehung) an, in der wir erleben, wie das frischgebackene Paar seinen ersten gemeinsamen Tag mit jeder Menge Pizza und noch mehr Sex im Bett verbringt. Am Ende der Folge stellt sich jedoch heraus, dass die Beziehung bereits gescheitert ist.

Offenbar hat J.D. immer noch Gefühle für seine Exfrau Elliot, die mittlerweile mit dem Piloten Wes (Andy Ridings) anbandelt. Bedeutet die Szene jetzt, dass Scrubs immer noch nicht durch ist mit dem ewigen Hin und Her zwischen den beiden? Oder hat die Scheidung nicht eigentlich bewiesen, dass Dr. Dorian und Dr. Reid noch nie ganz richtig füreinander waren?

Ganz aus dem Leben des/der anderen werden sie aber nicht verschwinden, so viel steht schon jetzt fest. Zum einen, weil sie sich einander immer noch viel bedeuten und den selben Arbeitsplatz haben, zum anderen, weil auch ein Kind im Spiel ist.

Mehr Serien-Storys von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wie geht es mit Scrubs auf Disney+ weiter?

Die relativ kurze Debüt-Season vom Scrubs-Revival ist schon zu über der Hälfte vorbei. Fünf von neun Episoden sind bereits bei Disney+ online gegangen. Episode 6 geht am kommenden Mittwoch an den Start. Ob Bill Lawrence und sein Team danach eine weitere Season auf die Beine stellen dürfen, ist aktuell noch nicht raus.