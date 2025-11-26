Scrubs kehrt nach 15 Jahren zurück: Im ersten Teaser-Trailer treffen J.D., Turk und Elliot auf die nächste Generation

Das Scrubs-Revival erscheint in Kürze im TV. Jetzt gibt es endlich einen ersten Teaser, in dem Fan-Lieblinge wie J.D., Elliot und Dr. Cox wieder vereint sind.

Vor 20 Jahren verbrachten Millionen ihre Kindheit und Jugend im Krankenhaus: Und zwar wegen des durchschlagenden Erfolges der Comedy-Serie Scrubs - Die Anfänger, die über Jahre im deutschen TV hoch und runter lief. Seit längerem steht jetzt ein Revival in den Startlöchern, das die Ärzte des Sacred Heart Hospital zurückbringen soll. Jetzt ist endlich ein erster Teaser da.

Schaut hier den ersten Teaser zum Scrubs-Revival

Scrubs Reboot - Teaser (English) HD

Zach Braff ist dabei: Wer kehrt im Scrubs-Revival zurück?

Wie der Teaser bereits zeigt, treffen im Revival Scrubs-Helden wie J.D. (Zach Braff), Turk (Donald Faison), Elliot (Sarah Chalke), Dr. Cox (John C. McGinley) und Carla (Judy Reyes) auf eine neue Generation von angehenden Ärzten. Manche Dynamiken haben sich dabei nicht verändert: Auf J.D.s herausfordernden Auftritt hin überrascht ihn Dr. Cox und zeigt ihm mit einem schnippischen Spruch seine Grenzen auf.

Den Veteranen steht eine Riege an Azubi-Ärzten gegenüber, die mal mehr, mal weniger mit den alten Hasen anfangen können. Wie zuvor soll aber die Freundschaft zwischen J.D. und Turk das Herzstück der Serie bleiben.

Wann kommt das Scrubs-Revival zu uns?

In den USA läuft das Scrubs-Revival am 25. Februar 2026 an. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht. Es ist wahrscheinlich, dass die Comedy-Rückkehr hierzulande auf Disney+ stattfindet, wo auch alle bisherigen Staffeln der Originalserie zu finden sind.

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.

