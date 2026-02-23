Scrubs-Revival kommt offiziell zu Disney+: Jetzt steht der deutsche Start genau fest

In den USA startet die große Scrubs-Rückkehr bereits in Kürze. Deutsche Fans müssen etwas länger warten, aber jetzt steht auch der Disney+-Start hierzulande offiziell fest.

Schon bald kehrt eine der kultigsten Serien der 2000er mit neuen Folgen zurück. Scrubs - Die Anfänger bekommt eine Revival-Staffel, in der die größten Stars wie Zach Braff, Donald Faison & Co. in ihren gewohnten Rollen zurückkehren. Nachdem der US-Start der Scrubs-Rückkehr schon länger feststand, war der deutsche Release noch unklar. Jetzt wurde offiziell verkündet, wann die neuen Folgen der Kultserie hierzulande genau bei Disney+ starten.

Scrubs-Revival startet in Deutschland Ende März bei Disney+

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, starten die neuen Scrubs-Folgen bei Disney+ in Deutschland am 25. März 2026. Insgesamt besteht die neue Season aus neun Folgen, von denen immer eine pro Woche erscheinen wird.

Hier könnt ihr noch den Trailer zum Scrubs-Revival schauen:

Scrubs Revival - S01 Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es in den neuen Scrubs-Folgen

Im Revival der Kultserie sind erneut John Michael "J.D." Dorian (Zach Braff), Dr. Christopher Turk (Donald Faison) und Dr. Elliot Reid (Sarah Chalke) in der Gegenwart im Sacred Heart Hospital zu sehen. Dabei treffen sie auf eine neue Generation an Praktikant:innen, während natürlich auch Dr. Cox (John C. McGinley) wieder mit von der Partie ist.

Bis zum Start des Scrubs-Revivals könnt ihr alle 9 Staffeln der Originalserie schon jetzt bei Disney+ im Abo streamen.

