Scrubs Staffel 10 Folge 2: Dann kommt die nächste Episode und so viele gibt es insgesamt

Die Krankenhaus-Comedy Scrubs ist mit dem Revival aka Staffel 10 auf den Bildschirmen zurück. Aber wann geht es mit Folge 2 weiter und wie viele Episoden können wir insgesamt erwarten?

Der Auftakt des Scrubs-Revivals auf Disney+ hat viele Fans der Originalserie Scrubs - Die Anfänger bereits nach nur einer Folge begeistert. Nun stellt sich natürlich die Frage, wann es auf dem Streaming-Dienst mit weiteren Episoden weitergeht – und wie viele Folgen der Neuauflage mit Dr. "J.D." Dorian (Zach Braff), Dr. Turk (Donald Faison) und Dr. Elliot Reid (Sarah Chalke) schon sicher sind.

Die 10. Staffel von Scrubs ist leider relativ kurz

Im Gegensatz zu damaligen Scrubs-Staffeln, die meist über 20 Episoden vorzuweisen hatten, ist das Revival leider relativ kurz. Zumindest in der 1. Season aka Staffel 10, die nur neun Folgen haben wird. Folge 2 erreicht uns bereits kommenden Mittwoch, am 1. April auf Disney+, wo es danach im Wochentakt weitergeht:

Scrubs Staffel 10 Folge 2: am 1. April

am 1. April Scrubs Staffel 10 Folge 3: am 8. April



am 8. April Scrubs Staffel 10 Folge 4 : am 15. April



: am 15. April Scrubs Staffel 10 Folge 5: am 22. April



am 22. April Scrubs Staffel 10 Folge 6: am 29. April



am 29. April Scrubs Staffel 10 Folge 7: am 6. Mai



am 6. Mai Scrubs Staffel 10 Folge 8: am 13. Mai

am 13. Mai Scrubs Staffel 10 Folge 9: am 20. Mai

Wie damals wurde die Scrubs-Neuauflage als Single-Camera-Sitcom gedreht und geht pro Episode etwa 30 Minuten lang. Serienschöpfer Bill Lawrence zeichnet als ausführender Produzent verantwortlich, während Koproduzentin Aseem Batra als Showrunnerin fungiert.

In den USA hat man einen Vorsprung von einem Monat beim US-Sender ABC, wo man zudem mit einer Doppelfolge startete. So sind in den Staaten bereits sechs von neun neuen Scrubs-Episoden über die Bühne gegangen.

Zum Weiterlesen:

Wurde schon eine 2. Staffel vom Scrubs-Revival bestellt?

Nein, offiziell hat ABC noch keine weitere Season der Scrubs-Neuauflage, die dann Staffel 11 wäre, in Auftrag gegeben. Positive Kritiken, wohlwollende Fan-Reaktionen und 11,4 Millionen Zuschauer:innen in den ersten fünf Tagen nach der US-Premiere (via Variety ) sind aber ein gutes Zeichen dafür, dass es mit J.D. und Co. im Sacred Heart Hospital weitergehen könnte.

In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich jederzeit die Originalserie rewatchen oder zum ersten Mal ansehen. Die ist ebenfalls mit allen neun Staffeln bei Disney+ vorhanden. Aber Vorsicht: Die 9. Staffel, in der das Sacred Heart Hospital abgerissen und als Ausbildungskrankenhaus neu aufgebaut wird, zählt nicht mehr dazu und wurde aus dem Kanon gestrichen. Das 8. Staffelfinale ist jetzt das wahre vorläufige Finale.