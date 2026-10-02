Schlechte Nachricht für Scrubs-Fans: Staffel 2 kommt doch nicht so schnell nach Deutschland wie erhofft

In den USA ist die 2. Scrubs-Season schon angelaufen. Warum wir diesmal wohl etwas länger als bei Staffel 1 des Revivals auf den hiesigen Start bei Disney+ warten müssen, erfahrt ihr hier.

Nach nur einem halben Jahr Wartezeit ist am 30. September bereits die 2. Staffel von Scrubs angelaufen, dem Revival der Kultserie Scrubs - Die Anfänger, also insgesamt Season 10. Allerdings nur für Fans auf der anderen Seite des Atlantiks, die den US-Sender ABC empfangen. Hierzulande brachte Disney+ die Neuauflage nach nur einem Monat direkt als Deutschlandpremiere. Zumindest bei Staffel 1 ...

Scrubs Staffel 2 lässt in Deutschland auf sich warten

Warum davon auszugehen ist, dass die 2. Scrubs-Staffel nicht wie beim letzten Mal nach genau einem Monat bei uns in den Stream eingeliefert wird? Das legt ein Blick in den diese Woche veröffentlichten Oktober-Programmplan von Disney+ nahe. In diesem fehlt von J.D. (Zach Braff), Turk (Donald Faison) und Elliot (Sarah Chalke) aus dem Sacred Heart Hospital nämlich jegliche Spur. Nicht mal grob wurde die neue Season für diesen Monat angekündigt.

Scrubs-Fans hoffen nun natürlich auf den November 2026. Sollten die neuen Folgen gleich zu Anfang des Monats Stück für Stück bei Disney+ online gehen, wäre der Abstand von grob einem Monat immerhin einigermaßen eingehalten.

Doch selbst wenn es diesmal etwas länger dauert: In der heutigen Zeit, in der man selbst bei weniger aufwendigen Streaming-Serien gerne mal mehrere Jahre zwischen den Staffeln warten muss, ist es fast schon erstaunlich, wie flink Showrunnerin Aseem Batra, Produzent Bill Lawrence und das ganze Scrubs-Team eine weitere Season auf die Beine gestellt haben. Das sind ja geradezu Oldschool-TV-Verhältnisse!

Zum Thema der langen Wartezeit hatten wir schon im letzten Jahr eine passende Folge vom Podcast Streamgestöber für euch. Falls ihr euch gerade mehr dafür interessiert, was ihr diesen Monat statt Scrubs Staffel 2 streamen könnt, hört hier rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.