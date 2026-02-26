Scrubs-Star Zach Braff musste für die Rolle seines Lebens 6-mal zum Vorsprechen: "Ich hatte kaum Geld"

Scrubs-Star Zach Braff ist mit dem Revival seiner kultigen Krankenhauskomödie zurück. Doch vor seiner Paraderolle als Dr. Dorian sah sein Leben ganz anders aus.

Im US-Fernsehen ist diese Woche mit Scrubs das Revival der Kultserie Scrubs - Die Anfänger an den Start gegangen. Erste Kritiken hören sich relativ vielversprechend an und nächsten Monat können auch wir uns hierzulande einen Eindruck von der neuen Season machen.

Im Rahmen des Pressetrubels erinnerte sich Hauptdarsteller Zach Braff im jüngst geführten Gespräch mit Variety an seine bescheidenen Anfänge als Schauspieler und wie die Rolle des Dr. J.D. Dorian mit Scrubs sein Leben für immer veränderte.

Scrubs-Star Zach Braff wurde sechsmal zum Vorsprechen eingeladen

Zach Braff hatte eher kleine Rollen als junger Schauspieler und schlug sich vor seinem großen Durchbruch mit Scrubs mit mehreren Jobs durch.

Ich trug eine beige Tunika, servierte französisch-vietnamesisches Essen und wurde oft angeschrien, dass wir kein Brot anbieten, und so hatte ich das Glück, sechs Mal vorsprechen zu dürfen und diese Serie zu bekommen, die mein Leben verändert hat.

Wie er die gute Nachricht von seinem Agenten erhielt, weiß Braff auch noch ganz genau.

Ich erinnere mich, dass ich in einem Restaurant war, als mein Agent mich anrief und mir sagte, dass ich die Rolle bekommen habe. Ich erinnere mich an die Wartezeit dazwischen, vom Moment, als ich erfuhr, dass ich die Rolle bekommen habe, bis wir mit den Dreharbeiten begannen. Es war eine so lange Wartezeit, ich hatte damals kaum Geld, und ich dachte nur: 'Das muss jetzt endlich losgehen'.

Von 2001 an spielte er J.D. in neun Staffeln von Scrubs, das sich 2010 vorerst von den Bildschirmen verabschiedete. Darüber hinaus machte Braff sich als Regisseur von Indie-Filmen wie Garden State einen Namen und plapperte sich im eigenen Scrubs-Podcast Fake Doctors, Real Friends mit Turk-Darsteller Donald Faison an der Seite durch die Coronapandemie. Die Rückkehr als Dr. Dorian hält er trotzdem für mirakulös:

Ich hätte nie gedacht, dass die Nachfrage noch so viele Jahre später anhält und dass [Scrubs] immer noch ein so weltweites Publikum hat, und es ist verrückt, dass die Serie einfach weiterlief. In einigen internationalen Ländern ist sie sogar größer als sie es hier [in den USA] jemals war.

Auch in Deutschland ist Scrubs nach wie vor sehr beliebt. Aber wann wird die Serie endlich hierzulande in den Stream eingeliefert?

Hier der deutsche Trailer zum neuen Scrubs:

Scrubs Revival - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wann kommt das Scrubs-Revival nach Deutschland?

Um euch selbst ein Bild von den neuen Scrubs-Folgen zu machen, müsst ihr euch noch bis zum 25. März dieses Jahres gedulden. Dann kommt die neue Season mit J.D. und Co. zu Disney+, wo ihr auch die Originalserie streamen könnt.