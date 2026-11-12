Scrubs-Verwirrung endgültig aufgeklärt: So lernen wir doch noch J.D.s erwachsenen (!) Sohn kennen

Wie viele Kinder hat J.D. im Scrubs-Revival eigentlich? Nachdem Staffel 9 nicht mehr zur Continuity zählte, war die Verwirrung groß. Dabei ist die Angelegenheit spätestens ab der brandneuen Season eindeutig.

Serien-Revivals und Legacy-Sequels können verwirrend sein. Vor allem, wenn die Kreativen hinter den Kulissen das Rosinenpicken anfangen, was Elemente des etablierten Kanons angeht. Im Fall von Scrubs führte das ab Beginn der Neuauflage zu leichtem Kopfkratzen, da man beschloss, die 9. Staffel der Originalserie nicht länger zu berücksichtigen.

Aber hatte J.D. (Zach Braff) nicht damals schon mehrere Kinder? Was ist mit denen? Ein brandneues Interview mit dem Schauspieler räumt jeden letzten Zweifel aus dem Weg.

Scrubs-Star Zach Braff bestätigt Existenz von einem Kind aus der Originalserie

Bereits während der 1. Revival-Staffel von Scrubs haben wir J.D.s Nachwuchs nachgezählt und kamen zu folgendem Schluss: Insgesamt wurden drei Kinder erwähnt, aber nur noch zwei zählen. Kind eins ist sein Sohn Sam, den Elizabeth Banks' Serienfigur Kim bereits in Staffel 7 der Originalserie zur Welt brachte. Kind zwei wurde in der gestrichenen Season 9 erwähnt und soll von Elliot (Sarah Chalke) sein. Kind drei ist Ollie, der letzte Woche erstmals auftauchte und aus der mittlerweile gescheiterten Ehe von J.D. und Elliot zwischen Originalserie und Revival stammt.

Im Gespräch mit TVLine bestätigte Braff diese Woche, dass wir aber auch den mittlerweile erwachsenen Sam noch unter einer Bedingung kennenlernen werden.

Wir streichen Elizabeth Banks und das Kind nicht nachträglich aus der Handlung. Das alles existiert weiterhin und ist nach wie vor Teil des Kanons. Wir würden uns sehr freuen, Elizabeth Banks wieder dabei zu haben. Ich glaube, wir haben die Einführung der Figur Sam für den Moment aufgehoben, in dem wir hoffentlich Elizabeth Banks wieder verpflichten können.

Offiziell bestätigt wurde dieser Auftritt noch nicht, aber für Zach Braff ist Sam, der in der aktuellen Staffel wenigstens erwähnt werden wird, im Studentenalter und definitiv Teil der Story.

Im Finale [der 2. Staffel] erwähnen wir, dass er im Ausland studiert. Ich spreche zwar nicht für [die Autor:innen], aber ich denke, der Plan war folgender: Wir wussten, dass Elizabeth grundsätzlich bereit wäre, in einer Folge mitzuspielen. Sobald es also terminlich passt, wollen wir Sam erst dann einführen, wenn wir das alles gemeinsam umsetzen können.

Sam könnte also in Scrubs auftauchen, allerdings nicht vor Staffel 3, die noch nicht offiziell von ABC bestätigt wurde.

Wann kommt die 2. Staffel vom Scrubs-Revival endlich nach Deutschland?

Wir hängen leider wieder ein paar Wochen hinterher, was die neuen Scrubs-Episoden angeht, aber immerhin haben wir mittlerweile einen festen Termin für die 2. Staffel des Revivals (beziehungsweise die insgesamt 11. Season). Sie geht ab dem 25. November beim deutschen Disney+ online.