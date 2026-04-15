Scrubs-Verwirrung endlich aufgeklärt: So viele Kinder hat J.D. in der neuen Serie und das sind ihre Namen

Das Scrubs-Revival verwirrt einige Fans, die noch aus der Originalserie wissen, dass J.D. schon ein paar Kinder mit verschiedenen Frauen hatte. Und jetzt kam noch eins dazu?

Der Auftakt des Scrubs-Revivals klärte uns darüber auf, was aus der Ehe von J.D. (Zach Braff) und Elliot (Sarah Chalke) geworden ist: Sie ist nach mehreren Jahren in die Brüche gegangen. Aber keine Sorge, sie sind immer noch füreinander da, wenn es drauf ankommt. Außerdem ist schließlich Nachwuchs im Spiel, der in Folge 4, die am 15. April 2026 bei Disney+ online ging, endlich benannt wurde.

Aber Moment mal, da waren doch schon früher Kinder im Spiel, oder?

So viele Kinder hat J.D. wirklich im Scrubs-Revival: Es ist ein bisschen kompliziert

J.D. hat nach aktueller Zählung zwei Söhne, nachdem ein Kind aus der Scrubs-Kontinuität gestrichen wurde. Das kam folgendermaßen zustande:

Kind 1 ist sein Sohn Sam , den Exfreundin Kim (Elizabeth Banks) in Staffel 7 der Originalserie zur Welt brachte. Er müsste bereits um die 20 Jahre alt sein.

, den Exfreundin Kim (Elizabeth Banks) in Staffel 7 der Originalserie zur Welt brachte. Er müsste bereits um die 20 Jahre alt sein. Kind 2 wurde in der damaligen Zusatzstaffel 9 als erstes Baby von J.D. und Elliot erwähnt. Diese Season lässt das Revival außer Acht.

Kind 3 erwähnte man zu Beginn der neuen Staffel und wurde erst vor einigen Jahren von Elliot zur Welt gebracht. Sein in Folge 4 enthüllter Name ist Ollie.

Wie die aktuelle Scrubs-Showrunnerin Aseem Batra gegenüber TVLine offenbarte, hatte man ursprünglich vor, Szenen mit J.D. und seinen beiden Söhnen in die 10. Staffel einzubauen, was letztendlich aber zeitlich nicht ganz hinhaute. Aus demselben Grund bekommen wir in der lediglich neunteiligen Season nicht viel von den vier Töchtern von Turk (Donald Faison) und Carla (Judy Reyes) mit.

Batra: "In diesen neun Episoden haben wir einige [Momente mit den Kindern] eingefügt und dann aus Zeitgründen wieder gestrichen. Es war extrem wichtig für [den Schöpfer der Originalserie] Bill [Lawrence], die Leute wieder in diese Welt des Krankenhauses zurückzubringen." So stehe das Familienleben der Ärztinnen und Ärzte nicht im Vordergrund, sondern die Arbeit im Krankenhaus.

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J.D.s Söhne Sam & Ollie könnten in Staffel 11 auftauchen

Sollte das Scrubs-Revival um eine weitere Staffel verlängert werden, stehen die Chancen auf eine Familienzusammenführung ganz gut. Man hofft nämlich, J.D. in einer potenziellen 11. Staffel mit seinen Söhnen zu zeigen. Laut Showrunnerin Batra würde man dann gerne auch Elizabeth Banks als Mutter von Sam zurückbringen.

In den USA geht die 1. Staffel des Scrubs-Revivals schon heute mit der 9. Folge zu Ende. Hierzulande sind wir erst bei Episode 4 – und neue Kapitel werden jeden Mittwoch wöchentlich auf Disney+ zur Verfügung gestellt.

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