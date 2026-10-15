Unglaublich, aber wahr: Sean Connery hasste seine James Bond-Rolle und wollte die Figur umbringen

Dank James Bond wurde Sean Connery zum weltweiten Star. Während er sich über seine Karriere freute, verdammte er seine Verbindung zur Rolle an sich.

Für viele Fans ist Sean Connery auch nach seinem Tod noch die absolute Blaupause für James Bond. Seit seinem ersten Auftritt in James Bond 007 jagt Dr. No ist er untrennbar mit der Rolle verbunden. Und Connery hat Bond viel zu verdanken. Nicht nur war Dr. No seine erste große Hollywood-Rolle, sie machte ihn zum Megastar und zu einem der ikonischsten Schauspieler seiner Zeit. Doch so untrennbar mit einer Rolle verbunden zu sein, schränkte den Schotten auch sehr ein.

Sean Connery wurde James Bond bis zum Ende einfach nicht los

Es passiert immer wieder. Durch eine Rolle wird man zum Megastar, aber für das Publikum verschmelzen Rolle und Star zu einer Einheit. Und schon ist man festgelegt auf eben jene Rolle, der man alles zu verdanken hat. Man hat eine Karriere, aber das Image wird man nicht mehr los.

Sean Connery gehört genau zu dieser Riege an Schauspieler:innen. Laut dem Independent beschrieb Connery 2004, was er von dem Geheimagenten hielt:

Ich habe diesen verdammten James Bond immer gehasst – Ich würde ihn gerne umbringen.

Im selben Jahr beendete er seine Filmkarriere, kurz nachdem er Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gedreht hatte. Trotz seiner jahrzehntelangen Karriere und verschiedenen ikonischen Rollen ließ James Bond ihn bis zum Ende nicht los.

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Gleichzeitig wusste er laut dem Far Out Magazin auch um die Chance, die die Rolle ihm bescherte, und war dankbar dafür. Dennoch ist es nachvollziehbar, dass es ihn störte, gefühlt nie aus dem Schatten seines Karrierebeginns heraustreten zu können. Dabei gibt es doch genug andere Filme, für die man Connery feiern kann, etwa Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, The Untouchables - Die Unbestechlichen oder Der Name der Rose.