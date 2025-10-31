Sebastian Klussmann will seinen Gefragt – Gejagt-Namen ändern: Warum er nicht mehr "Der Besserwisser" heißen will

Sebastian Klussmann ist einer der bekanntesten und beliebtesten Jäger von Gefragt – Gejagt. Kürzlich erklärte er, warum er mit seinem Spitznamen einige Probleme hat.

Sebastian Klussmann ist mittlerweile seit 12 Jahren bei Gefragt – Gejagt und ist unter anderem auch unter seinem Namen "Der Besserwisser" bekannt. Doch inzwischen kann der Jäger mit diesem Namen nicht mehr viel anfangen.



"Besserwisser" Sebastian Klussmann: Warum er seinen Spitznamen ändern will

Mit "Der Besserwisser" wird Sebastian Klussmann in jeder Folge, in der er mit dabei ist, angekündigt. Es ist bei Gefragt – Gejagt nämlich Tradition, dass jeder Jäger einen Spitznamen trägt.



In einem Interview mit TVSTARTS verrät der Jäger aber, dass er diesen Spitznamen ablegen möchte. Er stellt fest – und seine Freunde bestätigen das auch –, dass er "gar nicht so besserwisserisch" sei. "Insofern gibt es Überlegungen, diesen Namen abzulegen und zu wechseln", erklärt der Jäger.



Trotz "Besserwisser"-Podcast: Klussmann sucht schon nach Alternative

Klussmann ist nicht nur bei Gefragt – Gejagt unterwegs, sondern hat auch mehrere Bestseller geschrieben und mit Dr. Henning Beck einen eigenen Podcast. In beiden Fällen geht er mit seinem Spitznamen "Der Besserwisser" hausieren. Das hält ihn aber nicht davon ab, seinen Namen aufzugeben. Den Namen ändert er jedoch nur unter folgender Voraussetzung:



Aber davor brauche ich eine sehr gute passende Alternative. Da bin ich offen für Vorschläge. Falls irgendjemand, der das Interview jetzt liest, auf Ideen kommt, was zu mir passen könnte, dann immer her damit!

Das wäre tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass jemand in der Geschichte von Gefragt – Gejagt seinen Namen ändert. Holger Waldenberger, der schon seit einigen Jahren aus der Quizshow ausgetreten ist, hatte in der ersten Staffel den Beinamen "Die Quizmaschine", bevor er sich in "Der Gigant" umbenannte.



Wie ihr Gefragt – Gejagt schauen könnt

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 17:10 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachholen.

