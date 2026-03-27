Sechs Staffeln und acht Jahre später kehrt eine der besten Thriller-Serien des letzten Jahrzehnts auf die unerwartetste Weise zu Disney+ zurück

Für Disney+ wird eine koreanische Neuauflage einer brillanten Thriller-Serie entwickelt. Mit dabei ist auch ein Star aus dem Netflix-Hit Squid Game.

Wenn es um die besten Thriller-Serien des letzten Jahrzehnts geht, führt kein Weg an The Americans vorbei. Von 2013 bis 2018 beleuchtete die Agenten-Story das Leben eines augenscheinlich amerikanischen Ehepaares, das verdeckt für den KGB arbeitet und immer mehr zwischen Privatleben und Beruf zerrieben wird. Wie jetzt feststeht, soll The Americans in Zukunft bei Disney+ neu aufgelegt werden – als koreanische Version.

The Americans wird als koreanische Serie für Disney+ neu aufgelegt

Im amerikanischen Original, das es auf sechs Staffeln brachte, spielen Keri Russell und Matthew Rhys das Ehepaar Elizabeth und Philipp Jennings. Hinter der perfekten Vorstadtfassade arbeiten beide in den 80ern als KGB-Agent:innen, die der Sowjetunion Infos zuspielen und auch den ein oder anderen blutigen Auftrag erledigen. Während Philipp voll und ganz in der Tarnidentität aufgeht, hält Elizabeth verbissener an der Mission fest, was zu immer größeren Reibungen führt, wenn es etwa darum geht, ob man die Tochter Paige (Holly Taylor) einweihen soll. Und im Haus nebenan lebt ausgerechnet der FBI-Agent Stan Beeman (Noah Emmerich).

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu The Americans schauen:

The Americans - S01 Trailer (English) HD

Wie der Hollywood Reporter jetzt berichtet, soll für Disney+ eine südkoreanische Neuauflage von The Americans entwickelt werden. Als Hauptdarsteller:innen wurden bereits die Stars Lee Byung-hun (Squid Game) und Han Ji-min (The Age of Shadows) besetzt, die als Spion:innen für Nordkorea im Südkorea der 90er tätig sind. Die Serie wird mit dem Titel The Koreans umgesetzt. Noch ist unklar, wann die Neuauflage dann bei dem Streamer erscheint.

The Americans zählt zu den besten Serien der letzten Dekade

In unserem großen Ranking der 100 besten Serien der vergangenen Dekade belegt The Americans Platz 16. In der Begründung heißt es unter anderem:

Aus dieser Ausgangslage zieht The Americans ein Maximum an Konflikten, mitunter aber auch klassischen Suspense. Am Stärksten ist die Serie allerdings, wenn sich die Gefühle Bahn brechen, denn das tun sie wirklich unnachahmlich.

Falls ihr die Serie noch gar nicht kennt und jetzt nachholen wollt, braucht ihr nur ein Disney+-Abo. Dort könnt ihr alle sechs Staffeln The Americans in der Flat streamen.

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